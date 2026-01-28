Vidéo: watson

Feu «intense» dans un hôtel à Courchevel: des pompiers blessés

Près de 300 personnes ont dû être évacuées après l'incendie d'un hôtel dans la huppée station française. «Les pompiers travaillent d'arrache-pied depuis quinze heures», indique la préfète locale.

Plus d'une centaine de pompiers étaient toujours mobilisés mercredi matin pour contenir un feu intense, déclaré la veille au soir dans un hôtel de Courchevel, dans les Alpes françaises. Près de 300 personnes ont dû être évacuées.

«Quatre pompiers ont été légèrement blessés» par la fumée épaisse qui se dégage du sinistre, mais aucun touriste ni personnel n'a été touché, a indiqué la préfète de Savoie Vanina Nicoli lors d'une conférence de presse sur place. Le feu, qui a démarré mardi vers 19h au niveau des combles de l'hôtel cinq étoiles des Grandes Alpes, «est très compliqué à traiter» car «il se déplace à très grande vitesse» sous les toitures, a-t-elle précisé.

L'hôtel des Grandes Alpes a été la proie des flammes. Image: AFP

«Les pompiers travaillent d'arrache-pied depuis quinze heures», a-t-elle ajouté.

«Ils doivent travailler sous oxygène. C'est un feu difficile, intense, très éprouvant pour les pompiers. On est très vigilants à avoir des relèves»

Près de 60 engins sont engagés sur l'opération et des renforts ont été envoyés de deux départements voisins, la Haute-Savoie et l'Isère. Des gendarmes sont également présents pour sécuriser le périmètre. «La neige n'est pas un avantage, c'est un élément de poids et d'épaisseur supplémentaire sur le toit», selon la préfète.

L'origine de l'incendie n'est pas encore connue et une enquête sera menée une fois celui-ci maîtrisé. Le site internet de l'hôtel n'était plus disponible mercredi mais, selon une capture d'écran réalisée la veille, les appartements de haut standing disposent de cheminées.

«Un élan de solidarité» dans la station

A Courchevel, l'une des plus stations les plus luxueuses au monde, plusieurs hôtels de très grand luxe, de gigantesques chalets en bois, dont le Grandes Alpes, sont contigus et leurs terrasses et toits s'entremêlent.

Plus de 90 personnes, clients et personnels de l'hôtel, ont été évacuées et relogées dans la station mardi en début de soirée. Il y a eu «un élan de solidarité» de la station et des hôtels voisins les ont accueillis, a précisé le maire Jean-Yves Pachod.

En raison d'un risque élevé de propagation, l'hôtel attenant Le Lana, qui accueille près de 200 personnes, clients et personnels, a également été évacué mercredi matin, a précisé la préfecture.

Une clientèle internationale fortunée

Plusieurs mesures ont été prises à la jonction des deux bâtiments, dont le retrait du bardage et une surveillance thermique par drones, ont été mises en place pour empêcher le feu de progresser. «Ces actions sont efficaces à l'heure actuelle», selon la préfète.

Mais la mousse utilisée pour éteindre l'incendie «a pénétré dans certaines canalisations d'eau potable», ce qui rend l'eau impropre à la consommation, a indiqué Jean-Yves Pachod. Une intervention est en cours, a-t-il ajouté, espérant que l'eau redevienne potable en fin de soirée.

La station de Courchevel est très prisée d'une clientèle internationale fortunée. Elle fait partie des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, et se compose de six villages, dont la station vedette Courchevel 1850, avec ses boutiques de grandes maisons, ses restaurants gastronomiques et une vingtaine d'hôtels-palaces de 4 à 5 étoiles. Courchevel dispose aussi d'un altiport pour jets privés. (jzs/ats)