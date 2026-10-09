Les rouges toscans concernés. notamment du Tignanello, sont très prisés des collectionneurs Image: DR

Des malfrats ont dérobé 30 000 bouteilles de vin «iconique» en Italie

Une cave toscane s'est vue dépouillée d'une multitude de prestigieuses bouteilles début octobre. Le butin est estimé à 4,6 millions de francs.

Plus de «International»

Quelque 30 000 bouteilles de prestigieux vins ont été dérobés le week-end dernier dans un célèbre domaine viticole italien. Un butin dont la valeur est estimée à environ cinq millions d'euros (4,6 millions de francs), a indiqué l'entreprise à l'AFP.

Le vol s'est produit entre le 3 et le 4 octobre au sein de la cave «Santa Cristina», située à Cortone en Toscane (centre de l'Italie), du domaine familial «Marchesi Antinori», a déclaré à l'AFP un représentant de la maison florentine, dont les origines remontent à 1385. «C'est notre entrepôt le plus important, là où arrivent (...) toutes les bouteilles avant d'être expédiées», a-t-il détaillé, précisant que le lot de vin dérobé était destiné à l'étranger et déjà prêt pour l'expédition.

C'est sans doute ce qui a facilité la tâche des voleurs, qui étaient cinq ou six, selon l'entreprise: après avoir désactivé l'alarme, ils sont entrés dans l'entrepôt et se sont emparés des 30 000 bouteilles déjà préparées sur des palettes. «Avec deux fourgons, ils les ont chargées et sont partis», a complété le représentant du domaine. Le vol n'a été découvert que lundi matin à l'arrivée des employés.

Le vol le plus important «en nombre de bouteilles»

Les rouges toscans concernés – Guado al Tasso, Solaia et Tignanello – «font partie de nos étiquettes les plus iconiques, qui sont certainement aussi dans le viseur des collectionneurs», a ajouté le représentant du domaine. Le prix d'une bouteille varie entre 120 euros et plus de 300 euros. «Ce sont aussi des bouteilles (...) de garde, donc, en somme, (c'est) un coup très ciblé», a également relevé le représentant de Marchesi Antinori.

«Nous pensons objectivement qu'il s'agit peut-être du vol le plus important, en nombre de bouteilles et en valeur, survenu jusqu'à présent en Italie»

Mi-septembre, une autre cave italienne située dans le Piémont (nord-ouest) a été dévalisée d'environ 3000 bouteilles de Barolo, le plus recherché des rouges du Nord de l'Italie, pour une valeur estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros. (jzs/ats/afp)