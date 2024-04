2 fillettes attaquées au couteau près d'une école en France

Ce jeudi 18 avril 2024, deux jeunes filles ont été victimes d'une agression au couteau à Souffelweyersheim, en Alsace. Les faits se sont déroulés peu après 14 heures. Les deux victimes, âgées de 6 et 11 ans, ont été légèrement blessées et sont en «urgence relative» , selon la préfecture du Bas-Rhin. Elles ont été prises en charge par les secours et leur pronostic vital n'est pas engagé, rapporte BFM TV .

Zelensky est en colère contre l'Occident

Pour Volodymyr Zelensky, c'est certain: les victimes du bombardement de la ville ukrainienne de Tchernihiv auraient pu être évitées si l'Occident avait fourni des défenses aériennes à Kiev. Il demande que son pays reçoive le même genre d'armement qu'Israël lors de l'attaque de missiles par l'Iran.

Les tirs ont eu lieu tôt mercredi matin: trois missiles russes sont tombés près du centre de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine. Un immeuble de plusieurs étages a été gravement endommagé. L'université et un hôpital ont également été touchés. L'après-midi, on dénombrait 14 morts et plus de 60 blessés, un bilan qui devrait encore s'alourdir. Les autorités locales ont indiqué qu'elles continuaient à rechercher des personnes ensevelies sous les décombres.