Malgré les promesses des talibans, les droits des Afghanes menacés

Le mouvement islamiste se veut rassurant et a invité les femmes à rejoindre le nouveau gouvernement, alors qu'elles craignent de voir leurs droits supprimés.

Après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, une question se pose de manière de plus en plus pressante: que va-t-il arriver aux femmes?

De 1996 à 2001, le mouvement islamiste a dirigé le pays en imposant la loi islamique la plus stricte, la chariah: contraintes de se couvrir entièrement, interdiction de travailler pour les femmes, d'aller à l'école ou de se déplacer seules dans la rue. Les flagellations et les exécutions, y compris les lapidations pour adultère, étaient pratiquées sur les places des villes et dans les stades.

Les insurgés n'ont pas tardé à réagir sur ce sujet. «L'Afghanistan ne veut pas que les femmes soient des victimes», a déclaré mardi Enamullah Samangani, membre de la «commission culturelle» des talibans. Et d'ajouter:

«Les femmes devraient faire partie de la structure gouvernementale, conformément à la charia»

Des propos recueillis par une chaîne d'information anti-talibans sur Telegram, cités par le Financial Times, permettent déjà de nuancer ces déclarations. Un porte-parole régional du groupe islamiste a déclaré que «la présence des femmes dans les bureaux du gouvernement est difficile». Il a ajouté qu'elles seront probablement confinées aux secteurs de la santé et de l'enseignement.

Droits en danger

Plus largement, les déclaration officielles ne rassurent pas principales intéressées. Les droits politiques, éducatifs et sociaux qui ont permis aux femmes de devenir députées, de conduire des voitures et de participer à des événements sportifs sont en danger.

Depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont insisté sur le fait que le mouvement n'imposera pas les mêmes restrictions sévères et codes islamiques qu'ils ont appliqués par le passé.

Pourtant, sur le terrain, la situation est différente: des émissions télévisées, notamment des feuilletons turcs et indiens, ont déjà été remplacées par des programmes islamiques. Des propriétaires ont retiré les photos de femmes des salons de beauté, des boutiques des centres de chirurgie plastique par crainte d'être punis par les talibans. (asi)

