Image: Helynn Ospina

Fans d'Halloween, vous pouvez louer la maison de «Scream»

Aller distribuer des bonbons pour la fête de la citrouille, c'est surfait. Et si vous alliez plutôt crier toutes vos tripes dans la demeure la plus effrayante du monde, en attendant la sortie du nouveau «Scream» en 2022?

«Bonsoir Sydney, quel est ton film d'horreur préféré?». Si cette réplique vous dit quelque chose, il se pourrait que votre réponse à la question soit tout bonnement «Scream» (1996). Ça tombe bien! Pour fêter les 25 ans du premier volet, Airbnb a eu la brillante idée d'inviter ses utilisateurs les plus courageux à dormir dans la cultissime maison de la fiction.

Et à l'approche de Halloween, la bâtisse située à Tomales, en Californie du Nord, pourra accueillir jusqu'à quatre visiteurs. Non pas pour une, ni deux, mais trois nuits complètes. En effet, le 27, 29 et 31 octobre prochain, le site de location de logement promet mille et une activités épouvantables, plus réelles que jamais.

Bavarder avec Ghostface , ça vous dit?

Les visiteurs seront tout d'abord invités à s'enregistrer dès leur arrivée. Parce que rien n'a été laissé au hasard, ceux-ci auront la chance d'être virtuellement accueillis par un hôte de première classe: David Arquette, qui reprendra son rôle de shérif de la petite ville de Dewey Riley.

Image: AIRBNB

La visite se poursuivra avec l'exploration de la propriété. Il faudra s'armer de courage face à de nombreux détails étranges tels que «des marques de couteau sur les portes du garage», apprend-t-on dans la description du lieu.

Une fois installés, les invités pourront (re)regarder les quatre films «Scream» tout en grignotant le must des années 90, soit Jiffy Pop, pizza et crème glacée. La vigilance restera de mise puisque la tranquille soirée pourrait se voir perturber par un (ou plusieurs) appels téléphoniques du bon vieux Ghostface.

air bnb

Un nouveau «Scream» en janvier

La réservation de la maison la plus terrifiante du monde débutera dès le 12 octobre. Elle ne sera cependant disponible qu'aux personnes résidant aux Etats-Unis, les frontières américaines étant fermées jusqu'au 1er novembre à cause du Covid-19.

Pour les autres, en guise de consolation, une expérience en ligne toute aussi abominable a été pensée. Elle sera organisée le 28 octobre avec le scénariste du film original. Et si vous ratez la date, rendez-vous au cinéma le 12 janvier 2022 pour la sortie de «Scream 5». (mndl)

