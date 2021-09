Divertissement

Les 10 bâtiments les plus laids de Chine (et on s'en remet pas)



Un concours du bâtiment le plus laid de Chine existe et on ne s'en remet pas

Un concours vise à élire les constructions chinoises les plus moches afin de les blâmer. Un bordel architectural qui a dépassé nos espérances. A vous de choisir la pire des merveilles parmi notre sélection.

Au départ, 87 «conceptions de la honte» avaient été choisies. Aujourd'hui, dix d'entre elles sont officiellement soumises aux votes. Il y a quelques jours, un site Web d'architecture a invité la population chinoise à élire le bâtiment le plus laid du pays. Le concours - qui en est à sa onzième année d'existence - rassemble certaines des formes les plus inhabituelles qu'il a été possible de voir dans une vie.

Les votes du public, qui pèsent 40% dans la décision finale, sont ouverts jusqu'en décembre 2021. Date à laquelle un jury composé d'architectes, de critiques et d'universitaires élira le grand gagnant.



Si l'idée d'une telle compétition peut paraître étrange, elle ne l'est en réalité pas tant que ça. Elle cherche à mettre fin à une tendance qui pullule dans le pays.

Interdits par le gouvernement

Avec ce flamboyant concours d'inesthétisme, les organisateurs espèrent:

«Encourager les gens à réfléchir sur les notions de laideur »

» «Promouvoir la responsabilité sociale des architectes»

Le but étant finalement de supprimer ces constructions toujours plus nombreuses, mais qui, selon eux, discréditent la beauté architecturale du pays. Un avis partagé par le gouvernement:

«Les grands bâtiments au style étrange sont un gaspillage de ressources» The Giardian

Selon CNN, une directive du président Xi Jinping était en effet publiée en 2014 à l'encontre des structures «surdimensionnées, xénocentriques et étranges». Le chef d'Etat avait justifié sa décision par une «inquiétude profonde» concernant la réputation de la Chine en matière d'architecture urbaine.

Bon, et maintenant, lequel vous met le plus en PLS?

Ces plaintes, de nombreux habitants et internautes les formulent tout autant. A un tel point que le hashtag #BanningUglyArchitecture a dernièrement été partagé plus de 170 millions de fois sur la plateforme chinoise Weibo repérée par The Guardian.

Parmi les bâtiments pointés, la gigantesque porte sud de l'université du Zhejiang composée de six piliers et de cinq arcades. Laquelle fait également partie du concours organisé par les architectes. Son design peu flatteur a déjà cumulé plus de 8800 votes et place ainsi la bâtisse en tête des bâtiments chinois les plus laids de l'année 2021.

Et voici les fameuses autres immondices: 👇

