beau temps17°
DE | FR
burger
International
France

Le pape Léon XIV appelle à vivre «dans la dignité et la paix»

Pope Leo XIV speaks during a visit to the Maison Bakhita, a support and social integration centre in Paris, France, Saturday, Sept. 26, 2026. (Alberto Pizzoli/Pool Photo via AP) Pope Leo XIV
Le pape Léon XIV lors de sa visite à la Maison Bakhita, à Paris, le 26 septembre 2026.Keystone

Le pape Léon XIV appelle à vivre «dans la dignité et la paix»

En visite à Paris, le souverain pontife a rencontré samedi des personnes migrantes dans une association qui les accompagne. Il a insisté sur l’importance de créer des espaces de rencontre et de défendre la dignité des exilés.
26.09.2026, 10:3126.09.2026, 10:31

Le pape Léon XIV a débuté la deuxième journée de sa visite en France, samedi, par une rencontre avec des personnes migrantes à Paris. Il a plaidé sur l'importance de «se rencontrer et vivre ensemble dans la dignité et la paix».

«L'histoire de l'Église et de l'humanité (...) n'est pas écrite par ceux qui donnent l'impression de vaincre en s'imposant et en occupant l'espace, mais par ceux qui 'font de la place', instaurent des processus de paix, suscitent la confiance et encouragent la vie», a déclaré le souverain pontife, dont le discours a été diffusé par Vatican News, lors de sa visite à la Maison Bakhita, une association diocésaine de soutien aux migrants.

Avant la messe géante prévue dans l'après-midi sur la place de la Concorde et les Champs-Elysées, Léon XIV a été reçu par cette association qui porte le nom d'une esclave soudanaise devenue religieuse puis canonisée. «Une maison qui témoigne à toute la ville qu'il est possible de se rencontrer et de vivre ensemble dans la dignité et la paix», a-t-il déclaré, après avoir entendu des témoignages d'exilés afghan et nigérian.

Dignité des réfugiés

Depuis son élection comme pape en mai 2025, Robert Francis Prevost, lui-même petit-fils d'immigrés, a régulièrement appelé à défendre la dignité des personnes exilées et des réfugiés, n'hésitant pas à critiquer la politique migratoire du président américain Donald Trump.

Le pape est accueilli comme une rock star au Stade de France
Le pape est accueilli comme une rock star au Stade de France

«Sainte Bakhita nous invite à voir ceux qui sont invisibles, à libérer ceux que l'économie et la culture réduisent aujourd'hui en esclavage, à honorer la dignité infinie de chaque frère et soeur», a-t-il poursuivi lors de cette rencontre hors public.

La Maison Bakhita, fondée à la suite de l'appel à «accueillir, protéger, promouvoir et intégrer» les étrangers, lancé par le précédent pape François en 2017, accompagne les étrangers vivant en France qu'ils soient avec ou sans papiers, à travers des cours de français, des formations de cuisine, des ateliers numériques, de bricolage ou encore de couture.

Des consultations psychologiques et médicales ont également été mises en place.

«En cette année qui s'annonce chahutée en France, face aux difficultés financières et aux réponses simplistes et brutales qui touchent les personnes exilées, le pape vient dire aux Français que, quelles que soient nos convictions politiques, nous avons en commun d'être tous des êtres humains et le droit à la dignité», avait souligné récemment lors d'une visite de presse la présidente de l'association Valérie Moniod. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
La vie du pape François
1 / 38
La vie du pape François
Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.
source: sda / frustaci
partager sur Facebookpartager sur X
Le premier discours du pape Léon XIV
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Accusé d'avoir utilisé l'IA, l'écrivain Thélyson Orélien s'exprime
L'auteur canado-haïtien, dont le roman C'était ça ou mourir est l'un des best-sellers de la rentrée, est accusé d'avoir eu recours à l'IA pour l'écriture. Il a pris la parole lors d'un festival et dénonce une «volonté» de le «faire taire».
L'écrivain canado-haïtien Thélyson Orélien, accusé d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour écrire son roman C'était ça ou mourir et d'avoir plagié des textes au Canada, a dénoncé jeudi une «volonté» de le «faire taire». Son roman avait remporté le prix Fnac lundi.
L’article