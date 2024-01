L'état de santé d'Alain Delon doit être évalué par un médecin

Un médecin évalue la santé d'Alain Delon suite aux demandes de protection judiciaire formulées par ses avocats et son fils Anthony, annonce le parquet de Montargis.

Un médecin a été saisi afin d'évaluer l'état de santé d'Alain Delon après les demandes de mise sous protection judiciaire formulées par des avocats de l'acteur de 88 ans et de son fils Anthony, a annoncé jeudi le parquet de Montargis.

«Le procureur de la République confirme avoir été destinataire, le 10 janvier 2024, de deux courriels distincts des avocats d'Anthony et Alain Delon signalant l'urgence d'une mise sous protection judiciaire de ce dernier pour raisons de santé», précise le communiqué du procureur de Montargis, Jean-Cédric Gaux.

«Un médecin habilité a été saisi par le parquet de Montargis afin d'évaluer la situation d'Alain Delon», ajoute-t-il, en assurant que cette procédure ne fera l'objet d'«aucune autre communication».

Plus tôt, Me Laurence Bedossa, qui se présente comme l'avocate d'Alain Delon, avait indiqué dans un communiqué «avoir demandé par courriel à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Montargis, qu'il procède à l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire dans l'intérêt de Monsieur Delon».

«Je lui ai demandé en outre de convoquer toutes les parties dans son cabinet et ce toujours dans l'intérêt de Monsieur Delon afin de pouvoir les informer de cette nécessité» Me Laurence Bedossa

«C'est une satisfaction pour nous et notre client. Nous espérons que l'expertise sera réalisée par un expert spécialisé afin que nous arrivions enfin à la reprise des soins dont Monsieur Alain Delon a besoin. Il était absolument insensé et irresponsable d'arrêter ces soins contre avis médical», a réagi auprès de l'AFP Christophe Ayela, avocat d'Alain Delon et de sa fille Anouchka.

Me Ayela a déclaré au Figaro ne plus être le conseil de la fille de l'acteur, Anouchka, en accord avec elle, «pour calmer les débats».

Les querelles au sein de la famille Delon ont éclaté au grand jour début janvier à l'occasion d'une interview dans Paris Match du fils aîné de l'icône du cinéma français, Anthony, 59 ans, suivie une semaine plus tard d'un entretien au même magazine du benjamin Alain-Fabien, 29 ans. Ces derniers estiment que leur père est manipulé par leur soeur, Anouchka, 33 ans, qui leur aurait caché son état de santé.

Et souhaiterait le ramener de la France vers la Suisse pour éviter de payer trop d'impôts sur l'héritage, accuse Anthony.

Anouchka, elle, reproche à ses frères de mettre en péril la vie de l'acteur de La Piscine et du Guépard et affirme avoir voulu emmener leur père en Suisse pour qu'il puisse continuer à y être soigné.

Sur le plan judiciaire, le 22 décembre, Alain-Fabien a déposé plainte contre Anouchka pour «abus de faiblesse» au préjudice de leur père. Anthony, lui, a annoncé à Paris Match le dépôt d'une main courante contre elle, lui reprochant de ne pas l'avoir informé de l'échec de leur père à «cinq tests cognitifs» entre 2019 et 2022. (chl/ats)