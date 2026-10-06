larges éclaircies17°
DE | FR
burger
International
France

Un policier filmé avec une ado de 14 ans: ce que l’on sait

Un policier filmé avec une ado de 14 ans: ce que l’on sait

epa13285186 French police officers face protesters as clashes erupt during a national day of protest by high school students and members of education union over school conditions, in Montpellier, sout ...
L’IGPN a été saisie pour déterminer les circonstances de l’interpellation de l’adolescente de 14 ans et authentifier la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.Keystone
Une vidéo montrant un policier en civil semblant toucher les cheveux et la poitrine d’une adolescente de 14 ans interpellée à Metz a déclenché l’ouverture d’une enquête. Entendue par l’IGPN, la jeune fille a toutefois réfuté avoir subi une agression sexuelle ou des violences.
06.10.2026, 19:2206.10.2026, 19:22

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie après la diffusion d'une vidéo montrant un policier en civil semblant toucher les cheveux et la poitrine d'une jeune fille de 14 ans, a-t-on appris mardi auprès du parquet. La jeune fille avait été interpellée à Metz dans le cadre de l'agitation lycéenne.

Interrogée par l'IGPN, la jeune fille a toutefois «réfuté tout acte de violence et tout acte d'agression sexuelle sur sa personne dans le cadre de son interpellation» et son représentant légal, également entendu, n'a pas déposé plainte, a souligné le procureur de la République David Touvet dans un communiqué.

Une lycéenne tire au mortier, un bébé finit à l'hôpital
Une lycéenne tire au mortier, un bébé finit à l'hôpital

«Les investigations se poursuivent afin notamment d'identifier l'auteur de la diffusion de la vidéo», a poursuivi le magistrat, indiquant qu'une «décision sera prise sur la base de la transmission au parquet de l'entière procédure d'enquête».

David Touvet «a ouvert ce matin une enquête et a saisi l'IGPN, avec l'appui de l'Office anticybercriminalité (...) pour la partie technique des investigations destinées à authentifier et analyser la vidéo», a indiqué à l'AFP le parquet. «L'enquête porte sur les conditions de l'interpellation de la jeune fille et est destinée à établir l'existence ou non d'actes relevant d'une agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans», ajoute le parquet.

Le fonctionnaire de police, qui apparaît sur la vidéo sans avoir le visage masqué, a lui déposé plainte mardi pour «diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique», a indiqué le procureur de la République. «Cette plainte a été jointe à l'enquête en cours», a-t-il précisé.

Dizaine d'enquêtes ouvertes par l'IGPN

Une vidéo relayée depuis lundi soir sur les réseaux sociaux montre un policier en civil au côté d'une jeune fille, à terre au niveau d'un arrêt de bus, qui avait été interpellée. Il semble lui toucher les cheveux et la poitrine.

Un appel à manifester fait un gros flop dans ces écoles romandes
Un appel à manifester fait un gros flop dans ces écoles romandes

«Cette vidéo est accompagnée de commentaires mettant en cause ce fonctionnaire, dont le visage n'est pas masqué, pour avoir commis à cette occasion une agression sexuelle sur la personne interpellée», relève David Touvet.

Dix autres enquêtes ont déjà été ouvertes par l'IGPN, la «police des polices», depuis le début du mouvement lycéen, selon le Ministère de l'intérieur. Au total, 6059 interpellations ont été effectuées depuis le 28 septembre et 715 policiers ou gendarmes ont été blessés, selon les chiffres communiqués lundi soir. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Il recrée les Alpes suisses à l’échelle 1:1 dans «Minecraft»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Une lycéenne tire au mortier, un bébé finit à l'hôpital
Alors que les manifestations font rage en France, un enfant d'un an a été hospitalisé après un jet de mortier d'artifice, dans les Yvelines. Il souffre d'acouphènes.
Un tir de mortier à «hauteur de poussette» a envoyé un bébé à l'hôpital ce mardi, relate Le Parisien. L'incident est survenu à vers 9 heures à Saint-Cyr-l’École (F), en marge de la mobilisation des lycéens en France.
L’article