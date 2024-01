L'espérance de vie à la naissance a quant à elle progressé pour s'établir à 85,7 ans pour les femmes et à 80 ans pour les hommes selon l'Insee. (sda/ats/afp/svp)

La France restait toutefois en 2021 (dernier comparatif possible) le pays le plus fécond de l'Union européenne, avec 1,84 enfant par femme , selon l'office européen Eurostat.

La croissance de la population française a également été tirée par le solde migratoire (estimé à +183 000 personnes), soit la différence entre le nombre personnes entrées et celles sorties du territoire.

Dans quelle commune suisse fait-on le plus d'enfants?

L'année 2023 a également connu 631 000 décès, en recul de 6,5% par rapport à 2022, année marquée par la pandémie de Covid-19 et des épisodes de fortes chaleurs.

Le pays comptait plus de 68,4 millions d'habitants au 1er janvier 2024, soit une nouvelle hausse de 0,3% sur un an.

La France a vu naître 678 000 bébés en 2023, soit 6,6% de moins que l'année précédente, ce qui correspond au plus faible nombre de naissances en une année depuis 1946, selon des chiffres publiés mardi par l'institut statistique national.

Plus de «International»

Le taux de natalité en France est en chute libre. C'est tout simplement le plus faible nombre de naissances depuis 1946.

«La Russie échoue sur ses objectifs de guerre» ++ Frappe russe contre New York

Il paraît que les Suisses n'auront plus de voiture dans dix ans

Les stars du foot n'en peuvent déjà plus de l'Arabie saoudite

Les plus lus

Marine Le Pen a encore fait tout juste (hélas)

Juste après l'envol bruyant de Gabriel Attal, qu'elle considère comme un «ballet puéril des égos», Marine Le Pen a non seulement confirmé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, mais intronisé Jordan Bardella en qualité de futur premier ministre. Le timing est dramatiquement parfait.

Bien sûr, c'est de la comm'. Mais pas plus pas moins que le remaniement démoulé en toute hâte par Emmanuel Macron, la semaine dernière. Marine Le Pen, comme on le savait déjà, comme on le redoute chaque année, sera candidate à l'élection présidentielle de 2027. Histoire d'offrir un petit biscuit inédit à croquer, la patronne de l'extrême droite française a poussé Jordan Bardella dans la lumière, en le nommant futur premier ministre.