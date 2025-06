Un sherpa au camp 2 de l'Everest, à 6400 mètres d'altitude. Image: keystone

«Mon cœur a cessé de battre»: le quotidien dangereux des Sherpas

Les sherpas assistent les alpinistes de l'Everest, leur sauvant parfois la vie. Leur quotidien dans l'Himalaya les expose à de grands dangers. Dans le milieu, les langues commencent cependant à se délier.

Nina Bürge Suivez-moi

Plus de «International»

La radio du camp de base de l'Everest (5364 mètres) grésille. Le gardien des lieux, Dorchi Sherpa, presse l'appareil contre son oreille pour ne pas manquer d'autres messages. Nous sommes le 22 mai 2024, la saison d'alpinisme précoce bat son plein dans l'Himalaya.

Ces bribes de message seront les derniers contacts de son collègue, Nawang Sherpa, qui avait amené un alpiniste kenyan gravir le toit du monde.

«Quand je l'ai entendu à la radio pour la dernière fois, mon cœur s'est arrêté» Dorchi Sherpa à la BBC

8000 mètres sans oxygène

Le client kényan, que Nawang Sherpa accompagnait, voulait atteindre le sommet sans oxygène. Lorsque les deux hommes sont arrivés dans la Death Zone, le message radio est finalement parvenu au camp de base.

«On dirait que le client ne se sent pas bien»

Dans cette «zone de la mort» (8000 mètres), le corps humain commence à s'essouffler. Chaque inspiration ne fournit plus assez d'oxygène pour maintenir les fonctions vitales de base.

Des alpinistes en approche de la Death Zone, juste en dessous de 8000 mètres d'altitude. Image: keystone

Dorchi Sherpa a répondu à son collègue qu'il devait lui donner de l'oxygène et entamer la descente. Mais le Kényan a refusé. Les discussions ont duré deux heures, sans succès. L'alpiniste ne voulait ni d'une assistance respiratoire ni faire demi-tour. Seul, Nawang Sherpa n'avait pas assez de force pour le sortir en toute sécurité de la Death Zone.

L'échange a viré au drame pour les deux hommes. L'alpiniste kenyan est mort d'un manque aigu d'oxygène. Sa dépouille est restée à l'endroit du dernier contact radio. La cause du décès de Nawang Sherpa demeure par ailleurs floue. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Risques mortels

La tragédie qui s'est déroulée au printemps met en lumière les risques mortels auxquels certains Népalais s'exposent constamment. En effet, selon Sanu Sherpa – le seul guide de montagne à avoir gravi deux fois les quatorze 8000 mètres de la planète –, la mort de son compatriote n'est pas un destin isolé.

Sanu Sherpa a gravi deux fois les quatorze sommets de plus de 8000 mètres. quelle: instagram/shaanudai

Il déclare à la BBC que cet accident ne doit rien à l'imprudence. Nawang Sherpa a fait exactement ce pour quoi il a été formé et a été responsable jusqu'au bout.

«Le pire, c'est que sa mort résulte de la meilleure décision professionnelle qu'il ait pu prendre»

Qui sont les sherpas? On utilise souvent le terme sherpa pour désigner de manière générale un guide de montagne dans l'Himalaya. A l'origine cependant, il s'agit d'un groupe ethnique des hauts plateaux de l'est du Népal.

Le travail de guide ou de porteur représente une opportunité unique pour les sherpas dans l'une des régions les plus pauvres du monde. Mais ce travail est extrêmement exigeant et dans le milieu, les réactions se font de plus en plus nombreuses.

La grimpe comme seule source de subsistance

Dawa Sherpa, la première Népalaise à avoir gravi tous les 8000 mètres, souligne ce dangereux paradoxe. Elle en a fait l'expérience et cite deux exemples très difficile à réaliser: préparer des repas à 8000 mètres d'altitude et rationner son propre oxygène juste pour que ses clients puissent continuer à grimper. Elle explique:

«Les sherpas dépassent leurs limites personnelles pour permettre aux autres d'atteindre leur objectif»

Et d'ajouter que les alpinistes fortunés «réservent» souvent plusieurs sherpas et s'attendent à un soutien physique pendant la descente, lorsqu'ils sont épuisés.

Lorsque les Népalais parlent des dangers de leur métier, une chose revient sans cesse: l'impossibilité de refuser des requêtes pourtant dangereuses, de peur de perdre leur travail et leurs revenus.

«Ils ne grimpent ni pour la gloire ou les honneurs, ni pour obtenir quelque chose. Ils grimpent parce que c'est parfois leur seule source de subsistance» Nima Nuru Sherpa, président de la Nepal Mountaineering Association (NMA).

Les autorités touristiques manquent également de ressources et d'expertise pour surveiller ce qui se passe à des altitudes aussi extrêmes, souligne la BBC. Néanmoins, de nombreux sherpas dépendent de leur salaire pour aider leur famille.

Les encadrants certifiés par l'International Federation of Mountain Guides Association peuvent gagner jusqu'à 9000 dollars par ascension. C'est nettement plus que le salaire moyen dans le pays. Il s'élève plutôt à environ 1399 dollars par an. Ceux qui travaillent comme guides ou porteurs soulignent toutefois qu'en cas de tragédie, le filet de sécurité financier demeure insuffisant.

De nouvelles règles pour 2025

Le gouvernement népalais a récemment augmenté l'assurance vie obligatoire pour les travailleurs de haute montagne à 14 400 dollars. Mais selon les guides, cela ne suffit de loin pas pour dédommager des familles dépendantes à vie. La famille de Nawang Sherpa a reçu le montant habituel de la part de l'assurance après son décès. Et son employeur aurait également débloqué des moyens supplémentaires et offert son soutien.

En réponse aux préoccupations croissantes des alpinistes en matière de sécurité, le ministère du tourisme a introduit ce printemps de nouvelles règles pour la saison 2025. Pour toutes les expéditions vers des sommets de plus de 8000 mètres, le ratio d'un sherpa pour deux himalayistes s'impose désormais. De plus, tous doivent porter sur eux un appareil réfléchissant de la taille d'un chewing-gum. Il permet aux équipes de secours de trouver et de sauver plus rapidement les accidentés grâce à des ondes radar spéciales.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)