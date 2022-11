France: il va chez l'ophtalmologue pour un contrôle et ressort... aveugle

Un patient français a été victime d'une incroyable erreur médicale. A cause d'une confusion de dossiers, il a subi une amputation partielle de l'oeil. Deux ans après, il est toujours sous traitement.

C'est une drôle d'histoire qui a été rapportée par BFM TV ce mardi. Adrien*, un jeune homme originaire de Marseille s'est rendu chez son ophtalmologue afin de faire vérifier ses lunettes. Mais c'est une tout autre chose qui s'est produite dans les locaux du médecin: le jeune homme en est ressorti aveugle. Une terrible erreur médicale, écrit le média français, que le spécialiste admet deux ans après les faits.

Que s'est-il passé?

Pour comprendre, il faut revenir en 2020. Pour BFM TV, Adrien* qui témoigne sous couvert d'anonymat, raconte comment il a perdu la vue à cause de son ophtalmologue. Venu pour faire un simple contrôle de ses lunettes, le médecin lui a alors demandé de s'asseoir et de se placer face à la machine. «Ça ne faisait pas mal. Je lui demande quelle est cette machine, si c'est nouveau. Il me répond que non, c'est le laser», explique-t-il.

Mais quel rapport avec l'objet de sa visite médicale? «Je termine, je t'explique après», lui a alors rétorqué l'ophtalmologue sur un ton sec avant de préciser à son patient qu'il devra être opéré après cette manipulation.

«Et là, il m'appelle Frédéric»

C'est à ce moment-là que le patient comprend: il y a eu confusion dans les dossiers médicaux. Adrien* a subi une amputation partielle de l'œil. «Pour les experts médico-judiciaires nommés dans cette affaire, l'erreur médicale est indéniable», écrit BFM TV. Il n'aura fallu que dix minutes pour que le jeune homme perde la vue pendant plusieurs mois, et deux opérations pour la recouvrer, partiellement.

«C'est une erreur de ma part. Je ne suis pas un menteur. Je l'ai reconnue auprès de l'expert», a déclaré le médecin au média français. L'avocat de la victime espère quant à lui qu'un procès aura bientôt lieu tandis que l'ophtalmologue exerce toujours à Marseille. (sia)

*prénom d'emprunt de BFM TV.