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Collision entre bateaux à Cannes: un disparu et des blessés

Cannes, Frankreich - 8. M�rz 2025: Blick auf den Jachthafen mit Yachten, Segelbooten und einer roten F�hre, die im Hafen anlegt. Cannes, France - March 8, 2025: Scenic view of the marina with yachts, ...
Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Cannes, Nice, Antibes et Toulon (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Collision entre bateaux à Cannes: un disparu et des blessés

Un abordage entre deux navires de plaisance est survenu dimanche dans la baie de Cannes. Une personne est toujours recherchée.
17.08.2026, 09:0817.08.2026, 09:08

Une personne est portée disparue après un abordage entre deux bateaux de plaisance qui a fait dix blessés dimanche soir dans la baie de Cannes (Alpes-Maritimes), ont indiqué les services de secours.

Dimanche soir, vers 22H45, une embarcation de type Pardo, transportant 11 passagers, et un semi-rigide avec 10 passagers, sont entrés en collision dans le golfe de la Napoule, a appris l'AFP d'une source gendarmerie. Les deux navires sont sous pavillon français et les dix passagers du semi-rigide ont été éjectés en mer, précise cette même source.

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Lors du choc, dix personnes, dont plusieurs adolescents selon les pompiers, ont été blessées. Six sont en urgence relative, quatre en urgence absolue et un homme de 24 ans est porté disparu, a indiqué dans un premier bilan la préfecture maritime de Méditerranée dimanche soir.

Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Cannes, Nice, Antibes et Toulon. D’importants moyens de secours ont été engagés pour tenter de retrouver le passager disparu mais les opérations de secours ont dû s'interrompre dans la nuit à 03H00 du matin.

Les recherches reprendront lundi au lever du jour selon la préfecture maritime. (jzs/afp)

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