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Cédric Jubillar reconnaît le meurtre de son épouse Delphine

Cédric Jubillar est photographié dans la salle d&#039;audience du tribunal correctionnel du Tarn à l&#039;ouverture du procès pour le meurtre de sa femme Delphine Jubillar, à Albi, le 23 septembre 202 ...
Cédric Jubillar en septembre 2025.Image: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Cédric Jubillar reconnaît le meurtre de son épouse Delphine

Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son corps n'a jamais été retrouvé. Son mari aurait avoué le meurtre.
06.07.2026, 07:1306.07.2026, 07:20

Cédric Jubillar a reconnu avoir tué son épouse Delphine, disparue dans le Tarn depuis fin 2020, dans un courrier adressé à son avocat auquel la Dépêche du Midi a eu accès.

Son avocat Pierre Debuisson a déclaré:

«Il m'a remis un écrit détaillé en formulant des aveux de culpabilité»

Jusqu'ici, le peintre-plaquiste avait nié toute implication et avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en 2025. Il doit être jugé en appel en septembre.

Développement suit.

(afp/svp)

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