World of Watson

World of Watson

Plus de «International»

Quand la nourriture sent le caca: le nouveau symptôme du Covid long

Les plus lus

Tricherie à «Koh-Lanta»: ce serait bien pire qu'on ne le pense

Teheiura n'est pas le seul aventurier à avoir demandé de la nourriture à des locaux. De nouvelles révélations font état d'un système de triche bien huilé (et qui va bien plus loin qu'un steak frites et quelques légumes...)

Le jeu de survie diffusé sur TF1 est à nouveau au cœur d'une affaire de tricherie. Selon une enquête exclusive du Parisien, au moins quatre aventuriers de Koh-Lanta ont été invités à des dîners clandestins.