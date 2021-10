International

Un rôle à jouer pour la Suisse dans les tensions entre Paris et Alger?



Un rôle à jouer pour la Suisse dans les tensions entre Paris et Alger?

Alors que les relations entre la France et l'Algérie connaissent un regain de tension suite à des déclarations du président Macron, Genève et Lausanne doivent accueillir un événement à l'occasion des 60 ans de la signature des Accords d'Evian marquant la fin de la guerre d'Algérie.

La Suisse va-t-elle se réinviter dans les relations entre la France et l’Algérie, particulièrement tendues, ces jours-ci, suite à des propos très peu diplomatiques d’Emmanuel Macron? Les 19 et 20 mars prochains, un événement organisé à Genève et Lausanne doit marquer les 60 ans des Accords d’Evian, qui ont mis fin à la guerre d’Algérie et auxquels la Suisse a prêté son concours. Il y sera beaucoup question de mémoire: celle de la colonisation française et de la guerre d’indépendance algérienne de 1954 à 1962.

«Une haine de la France»

C’est justement à l’occasion d’une rencontre à l’Elysée le 30 septembre entre Emmanuel Macron et dix-huit «petits-enfants» liés à cette histoire traumatique, que le président français a émis de vives critiques à l’encontre du régime algérien, qualifié de «système politico-militaire». Une expression fréquente dans les rangs composites de l’opposition algérienne mais inédite dans la bouche d’un président français. Or, il sait que ses paroles seront retranscrites dans la presse – un journaliste du quotidien Le Monde assiste à la rencontre.

Emmanuel Macron, rapporte Le Monde, a dénoncé «une "histoire officielle" selon lui "totalement réécrit[e] qui ne s’appuie pas sur des vérités" mais sur "un discours qui, il faut bien le dire, repose sur une haine de la France". "La nation algérienne post-1962 s’est construite sur une rente mémorielle, assure-t-il, et qui dit: tout le problème, c’est la France."»

Alger punit Paris

Des propos sans filtre, qui ont scandalisé la présidence algérienne. Laquelle a d’abord rappelé son ambassadeur en France. Puis interdit de survol de son territoire les avions militaires français engagés dans la lutte contre le terrorisme islamiste au Sahel. Alger pourrait prendre d’autres mesures de rétorsion, dit-on.

Mais pourquoi Emmanuel Macron a-t-il parlé du régime algérien en des termes aussi frontaux? Deux jours plus tôt, le gouvernement français avait tiré un premier «scud» contre son homologue algérien en annonçant un durcissement de l’octroi de visas aux ressortissants du Maghreb désirant se rendre en France.

«La mesure vise principalement l’Algérie, qui ne reprend quasiment aucun de ses ressortissants en séjour irrégulier en France et faisant l’objet d’une obligation à quitter le territoire, 0,2% des 7700 individus concernés. L'impression prévaut à Paris qu'Alger exporte ses problèmes sociaux.»

A cela s’ajoute le contentieux historique, au cœur des déclarations du président français.

«Par ses propos, Emmanuel Macron a voulu adresser un reproche aux dirigeants algériens: celui de ne pas avoir saisi les perches tendues par la France au cours des deux dernières années sur la question mémorielle.»

«Alors que la commission Stora (Benjamin Stora, historien français né en Algérie) a rendu un rapport sur le sujet à Emmanuel Macron au début de l’année, Alger n’a toujours rien entrepris en la matière, poursuit le journaliste du Monde Frédéric Bobin. Il faut dire que du côté algérien, on se refuse à tout examen des exactions commises par les indépendantistes durant la guerre d’Algérie. Alger estime que la responsabilité en incombe au colonisateur, non au colonisé.»

Le discours «identitaire» de Macron

Habituée à ces accès de tensions entre les deux pays, la presse francophone algérienne les commentent avec un certain recul. Le quotidien Liberté a interviewé Hasni Habidi, le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam) de Genève. Extrait:

«Le temps des déclarations conciliantes est révolu. C’est une nouvelle campagne et un autre ton qui domine la scène politique française. La prochaine élection présidentielle est marquée par un glissement vers un discours identitaire dangereux. Ce discours est, désormais, le fil conducteur de cette élection. Conscient du poids électoral de la droite et de la centralité des questions liées à l’histoire de l’Algérie et de l’émigration, le président Macron tente de rallier cette frange de la population.»

L'initiative suisse

La Suisse, dans tout ça? Algéro-Suissesse, Sarah Dekkiche est avec d'autres personnes à l’initiative de l’événement des 19 et 20 mars prochains, intitulé: «La Suisse et les Accords d’Evian: d’une rive à l’autre, 60 ans après». «Le Département fédéral des affaires étrangères, les universités de Lausanne et de Genève, les ambassadeurs en Suisse de la France et de l’Algérie, une représentante de la commission Stora, peut-être son équivalent côté algérien, devraient prendre part à cet événement», explique Sarah Dekkiche. «La transmission de la mémoire entre les générations fera l’objet d’une table ronde», précise la jeune femme.

Le 17 octobre 1961 à Paris

Les tensions actuelles entre la France et l’Algérie compliqueront-elles la tenue de ce colloque en Suisse? Au contraire, celui-ci offrira-t-il une porte de sortie à la crise? Elle sera peut-être terminée avant cela. L'équilibriste Emmanuel Macron, qui a dernièrement demandé «pardon» aux harkis (supplétifs de l'armée française en Algérie) et qui avait qualifié la colonisation de «crime contre l'humanité» lors d'une visite à Alger en février 2017, lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, doit en effet commémorer les 60 ans du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Ce jour-là, dans le contexte du conflit franco-algérien, une centaine d’Algériens manifestant pacifiquement à l’appel du Front de libération national (FLN), avaient été tués par la police, beaucoup mourant noyés dans la Seine après y avoir été poussés.

Le 5 juillet 1962 à Oran

Si la France semble prête à reconnaître ses fautes et ses crimes, la pareille est attendue de l’Algérie côté français par des descendants de civils pieds-noirs tués par des combattants indépendantistes, notamment lors du massacre d'Oran, au premier jour de l'indépendance algérienne, le 5 juillet 1962. Tout en faisant de la colonisation l'acte fondateur du malheur algérien, la commission Stora, à des fins d'apaisement, appelle à la reconnaissance des souffrances civiles de part et d'autre.

