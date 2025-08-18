Sam Evermore (11 ans) et son père ont escaladé le Cervin cet été. Image: Instagram

Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge

Pour la deuxième fois en quelques années, un enfant a revendiqué l'ascension la plus précoce du mythique sommet valaisan. Cette course à la jeunesse interpelle les spécialistes de la montagne.

Si Sam Evermore n'avait pas brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire «Youngest Ascent», soit la plus jeune personne à avoir escaladé la montagne, peu de médias suisses auraient relaté l'ascension du Cervin réussie par ce jeune américain de 11 ans. Mais depuis quelques jours, ils sont plusieurs à rappeler que Sam Evermore, aussi courageux et doué soit-il, n'est pas le plus jeune garçon à avoir atteint le sommet du «Horu».

Cette marque de précocité appartient toujours à un garçon de la région, un dénommé Kevin Lauber. Le Haut-Valaisan n'était âgé que de huit hivers lorsqu'il a atteint le toit du Cervin en 1999. Son exploit avait été rendu possible par son apprentissage de la montagne: fils du gardien de la cabane Hörnli Kurt Lauber, le petit Kevin avait appris très tôt à grimper, passant tous ses étés à la cabane, observant chaque matin les cordées se préparer avec une pointe d'envie.

Il n'avait ainsi mis que 5 heures pour réaliser son ascension en 2000. Pour lui donner toutes les chances de réussir, ses parents, qui l'accompagnaient dans son aventure, l'avaient équipé de crampons spécialement fabriqués pour ses petits pieds. «C’était le grand rêve de Kevin», se souvient son père, cité par Blick.

Première tentative à 7 ans!

Le garçon aurait pu atteindre le sommet encore plus tôt si, à l'âge de sept ans, il n'avait pas été contraint de faire demi-tour à la cabane Solvay en raison du mauvais temps. Il a donc dû patienter une année de plus, ce qui reste malgré tout exceptionnelle pour son âge. «Ce n’est pas normal pour un enfant de huit ans, mais Kevin était parfaitement acclimaté. Sinon, cela aurait été insensé», admet son père.

Comment Kevin Lauber a-t-il vécu sa montée désormais gravée dans l'histoire de cette montagne emblématique? Sur le moment, le Haut-Valaisan n’a pas mesuré l’exploit qu’il venait d’accomplir.

«Ce n’est que plus tard que j’ai compris qu’une telle ascension n’avait rien d’ordinaire, surtout pour un enfant de 8 ans. À cet âge, on ne voit pas les obstacles, on fonce tout simplement.» Kevin Lauber cité par le Tages-Anzeiger

Le garçon devenu grand rappelle aussi que pour les habitants de Zermatt, ce genre d'exploit n'est pas inhabituel: «Parmi les locaux, il y en a certains qui ont gravi le Cervin à 12 ou 13 ans.»

Appels à la prudence

Ce n'est pas la première fois qu'un enfant revendique un record de précocité sur le Cervin, et que l'histoire de Kevin Lauber est ainsi remise en lumière. En 2020, le jeune Jules Molyneaux avait atteint le sommet quelques jours seulement avant son 12e anniversaire. «Ce coup d'éclat avait fait grand bruit au Royame-Uni, où certains médias avaient affirmé que l'Ecossais était devenu le plus jeune vainqueur de la montagne emblématique», retrace le Walliser Botte.

A cette époque, la presse suisse avait dû préciser que si les Britanniques pouvaient revendiquer la première ascension du Cervin en 1865, le titre du plus jeune alpiniste à avoir atteint le sommet restait indiscutablement valaisan.

Le danger d'une ambition mal placée

Anjan Truffer en avait aussi profité pour appeler les alpinistes en culottes courtes à la prudence: «Une telle ascension exige une excellente condition physique.» Ce guide de montagne et chef du sauvetage à Zermatt était bien placé pour se prononcer sur le sujet puisqu'il a lui-même vaincu le Cervin à 12 ans.

«Rien n’empêche qu’un enfant de 11 ans réussisse, mais il faut se demander si ce n’est pas trop tôt pour de telles entreprises extrêmes», avait aussi insisté l’alpiniste valaisan Hermann Biner, cité par le Walliser Botte. M. Biner savait lui aussi de quoi il causait puisqu'il avait atteint le sommet en 1953 à l’âge de 15 ans et établi un record de vitesse resté d'actualité pendant 60 ans.

Le Cervin culmine à 4478 mètres. Keystone

Kurt Lauber avait alors précisé que la clé était détenue par les enfants. Pour qu'une ascension soit saine, il faut que la démarche vienne des petits eux-mêmes. «L’alpinisme est un sport de performance, et il est normal que des records soient battus, confiait-il dans la presse haut-valaisanne. Mais il faut veiller à ce que cela ne tourne pas à une ambition mal placée.»

Lorsque Kevin Lauber avait inscrit son nom dans la légende en 1999, les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, les aventures en haute montagne sont abondamment partagées, donnant parfois une impression de facilité. Les messages de prévention n'ont jamais été aussi nécessaires.