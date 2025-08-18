beau temps25°
Jonas Omlin vit une véritable descente aux enfers à Gladbach

Jonas Omlin vit une véritable descente aux enfers à Gladbach
Le ciel s’assombrit pour Jonas Omlin à Gladbach.image: Getty

Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers

Recruté par Gladbach pour succéder à Yann Sommer, Jonas Omlin, quatre sélections en équipe de Suisse, peine à répondre aux attentes de son club. Il vient d'être à nouveau relégué dans la hiérarchie.
18.08.2025, 18:5718.08.2025, 18:57
Romuald Cachod
Jonas Omlin a posé ses valises au Borussia Mönchengladbach en janvier 2023: il débarquait alors de Montpellier où il s’était illustré et succédait à Yann Sommer en qualité de gardien numéro un au sein de la formation allemande.

Deux ans et demi plus tard, le constat est amer pour l’Obwaldien: il vient de débuter la saison 2025/2026 en tant que doublure de Moritz Nicolas, perdant son brassard de capitaine ainsi que sa place au sein du conseil d’équipe de Gladbach.

Cette rétrogradation n’est guère étonnante. Depuis qu'il a rejoint la Bundesliga, l’ancien portier du FC Lucerne et du FC Bâle est hanté par les blessures et la malchance, si bien qu'il ne joue presque jamais.

Ses six premiers mois au club ont sans doute été les plus convaincants: Jonas Omlin n’a manqué que quatre matchs de championnat, d’abord en raison d’une élongation des ischio-jambiers, puis à cause d’un souci à la cuisse.

Ce n’est qu’ensuite que les problèmes ont réellement débuté. Elu capitaine pour la saison 2023/2024, le portier suisse a été victime d’une blessure à l’épaule dès le mois d’août, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant la majeure partie de l'exercice.

Bis repetita la saison dernière, avec une entorse du tendon d’Achille survenue en septembre, une blessure qui, bien que guérie en deux mois, lui a coûté sa place de titulaire à son retour. Cependant, en février, la blessure aux adducteurs de Moritz Nicolas semblait offrir une lueur d’espoir à Jonas Omlin. Le nouveau gardien titulaire était indisponible jusqu'en fin de saison.

Or pour son retour en tant que titulaire, Jonas Omlin a été expulsé dès la 28e minute de jeu, à la suite d’une faute de dernier recours provoquée par une passe en retrait manquée de son compatriote Nico Elvedi.

Deux matchs plus tard, l’Obwaldien devait de nouveau quitter le terrain, cette fois victime d’une déchirure musculaire dans la région des adducteurs, contre le Werder Brême. Bilan: trois nouvelles rencontres d’indisponibilité. Finalement, la saison de Jonas Omlin s’est terminée sur une note difficile, avec 14 buts encaissés lors des cinq derniers matchs de Bundesliga.

MOENCHENGLADBACH, GERMANY - FEBRUARY 22: Fredrik Jensen of FC Augsburg is tackled by Jonas Omlin of Borussia Mönchengladbach during the Bundesliga match between Borussia Mönchengladbach and FC Augsbur ...
La mauvaise intervention de Jonas Omlin.image: Getty

Ce bilan, conjugué aux plus de 300 jours passés à l'infirmerie depuis son arrivée à Gladbach, a conduit le coach hispano-suisse Gerardo Seoane à remettre le gardien helvétique sur la touche, préférant la régularité de Moritz Nicolas.

Dès lors, une question se pose: Omlin honorera-t-il l’intégralité de son contrat, qui court jusqu’en juin 2027? Rien n’est moins sûr. Roland Virkus, directeur sportif de Gladbach, a récemment assuré qu’en cas d’intérêt d’une autre formation, il ne s’opposera pas à un départ et fera même le nécessaire pour trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. Et en juin, Bild affirmait que Jonas Omlin et son agent exploraient activement le marché à la recherche d’une nouvelle opportunité.

Les démarches pourraient désormais s’intensifier, maintenant que le gardien est fixé sur son statut.

