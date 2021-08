Le pass sanitaire et la vaccination des soignants confirmés en France

Un an avant la fin de son mandat, Macron a-t-il tenu ses promesses?

S'il ne s'est pas dédit de ses annonces en matière d'économie, le président ne peut pas s'enorgueillir d'avoir su prendre le train en marche de l'écologie.

François Mitterrand et le programme commun, Jacques Chirac et ses livres-programmes, François Hollande et ses «60 engagements»? Moins pressé que ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a fini par jouer le jeu des promesses présidentielles au début de l'année 2017.

Sommé de sortir du bois et de dévoiler une ligne politique encore floue, le candidat d'En Marche! résumait son programme dans un livret de 30 pages publié en février, deux mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. «Au …