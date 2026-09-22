Un touriste face au Mont-Blanc. Keystone

Tour du Mont-Blanc: les maires se fâchent et sévissent

Une charte a été signée par différents maires de la région pour réguler l'accès au tour du Mont-Blanc. Le bivouac sauvage est interdit et une réservation est obligatoire.

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Les maires et les principaux acteurs de la montagne ont acté le principe d'une charte pour réguler l'accès au tour du Mont-Blanc. Le bivouac sauvage est interdit aux randonneurs et une réservation est exigée, comme pour l'ascension du toit de l'Europe occidentale.

Jean-Marc Peillex, maire divers droite de Saint-Gervais et président de la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc, s'est expliqué lundi:

«Face aux excès, on montre que maintenant le côté open-bar c'est terminé! On n'interdit pas mais on organise»

Les communes de Vallorcine, Chamonix, les Houches, Saint-Gervais, les Contamines-Montjoie, Beaufort et Bourg Saint-Maurice, traversées en France par ce tour de 170 km et 10 000 mètres de dénivelé, ont acté quelques principes communs mi-septembre avec les gardiens de refuge, les gîtes/campings, les guides, les transporteurs et les services de l'Etat. Ces règles sont regroupées au sein d'une charte en cours de finalisation qu'ils espèrent signer d'ici la fin de l'année.

Ils soulignent dans un communiqué publié lundi:

«Le fréquentation a explosé depuis le Covid, 90 000 trekkeurs, soit près de 50% de plus, et qui a transformé ce trek agréable en un parcours surfréquenté aux conséquences négatives voire désastreuses sur les propriétés, l'environnement, la sécurité.»

En taxi

Ils souhaitent donc systématiser, sur la saison estivale, la réservation obligatoire des hébergements recensés, interdire le bivouac sauvage, garantir un confort minimal dans les aires de camping autorisées, interdire l'acheminement de valises au profit des seuls sacs de trek et valoriser les guides de montagne locaux.

Car les comportements problématiques ne manquent pas, selon M. Peillex qui énumère: «les bouquetins qui viennent manger dans les mains des randonneurs», «ceux qui font leurs besoins dans les champs», qui «campent autour des refuges pour s'y abriter en cas de mauvais temps», ceux «qui font porter de refuge en refuge par taxi leurs grosses valises à roulettes pour leur tour d'Europe». Sans parler «des gens qui font croire qu'ils font le tour du Mont-Blanc alors qu'ils font en fait une grande partie en taxi».

«On veut redonner de la valeur à ce tour» fréquenté par des randonneurs du monde entier, Français et Américains en tête, et que ce ne soit plus la «queue leu leu», ajoute-t-il.

Depuis 2020, une régulation similaire est déjà en place pour l'ascension du Mont-Blanc, qui culmine désormais à 4806 mètres, avec notamment une brigade blanche, menée par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) qui contrôle les réservations en refuge des alpinistes. D'autres sites surfréquentés ont depuis pris des mesures similaires, comme le parc national des calanques, aux portes de Marseille, qui a mis en place un système de réservation en haute-saison pour sa calanque de Sugiton, victime d'érosion. (sda/ats/afp/svp)