En France, un père de famille soupçonné d'avoir tué toute sa famille

Un quintuple meurtre sordide secoue la France: le jour de Noël, quatre enfants et leur mère sont retrouvés morts, tués à l'arme blanche. Le père, qui avait disparu et a été arrêté par la police, est le principal suspect.

Plus de «International»

Un père de famille, soupçonné d'avoir tué lundi soir ses quatre enfants et leur mère, dont les corps ont été découverts dans un appartement à Meaux, près de Paris, a été interpellé mardi matin non loin des lieux du crime, a-t-on appris de source policière.

Les faits ont eu lieu le jour de Noël. «Vers 21h00, les cadavres de cinq personnes ont été découverts dans un appartement situé à Meaux, après que l'alerte a été donnée par des proches s'inquiétant de l'absence de réponse des occupants des lieux», a relaté le procureur de la République de la ville, Jean-Baptiste Bladier, dans un communiqué de presse.

«L'appartement ne présentait aucune trace d'effraction et le père de la famille était absent» Jean-Baptiste Bladier

Il s'agit d'une mère de famille et de ses enfants, âgés de neuf mois, quatre ans, sept et 10 ans. D'après une source proche du dossier, la mère âgée de 35 ans et ses enfants ont été tués à l'arme blanche. Une enquête a été ouverte pour «homicides volontaires avec préméditation».

Déjà un coup de couteau en 2019

L'homme était déjà connu pour des faits de violences intrafamiliales et troubles psychiatriques, a indiqué une autre source policière. Il avait déjà porté en 2019 un coup de couteau à son épouse à l'omoplate, a déclaré le procureur de la République de Meaux.

La procédure avait été classé sans suite au motif d'état mental déficient, a précisé Jean-Baptiste Bladier lors de sa conférence de presse. Une expertise avait attesté de l'existence de l'abolition du discernement chez le mis en cause, un homme de 33 ans de nationalité française, suivi depuis 2017 pour troubles dépressifs et psychotiques.

(sda/ats/afp)