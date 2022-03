Manifestations violentes en Corse après l'agression d'un détenu indépendantiste

C'est quoi ce statut particulier?

Ce statut empêchait, dans le cas de Yvan Colonna, le rapprochement vers une prison corse. Il était contesté depuis des années par le criminel. Le statut de «détenu particulièrement signalé» ou DPS a été créé en 1970, le répertoire regroupe environ 350 détenus (sur près de 70 000), expliquait le ministère de la Justice en 2019. Ce statut est lié au comportement en détention et aux risques d'évasion. Il peut engendrer une surveillance accrue des correspondances écrites et téléphoniques, des rapports plus réguliers sur le comportement du détenu, son humeur, et sa tenue vestimentaire. Le personnel pénitentiaire passe en fait plus régulièrement en cellule vérifier que le détenu y est toujours, les escortes pour les déplacements hors de la prison peuvent être renforcées, et les fouilles corporelles ou en cellules plus récurrentes.