Salah Abdeslam testé positif, la reprise du procès en question

Ce n'est pas la première fois que le coronavirus perturbe le déroulement d'un procès de ce type. Le procès des attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper Cacher et de Montrouge avait été suspendu pendant un mois, quand le principal accusé Ali Riza Polat avait contracté le Covid-19.

Le détenu le plus surveillé de France a contracté le Covid-19. Ce qui pourrait bouleverser le déroulement de son procès.

Ce n'était plus arrivé depuis 2010. Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas et un des ministres d'Israël Benny Gantz se sont entretenus sur la sécurité et l'économie de leurs pays respectifs.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a rencontré, mardi, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, selon un communiqué du ministère de la Défense: