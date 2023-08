Vidéo: watson

Un éboulement paralyse la frontière italienne

Un éboulement s'est produit à quelques kilomètres de la frontières italienne ce dimanche, bloquant le trafic routier et ferroviaire entre Saint-Jean de Maurienne et Modane, en Savoie. La SNCF a indiqué que les trains ne circuleraient plus entre la France et l'Italie jusqu'à mercredi.

Des roches et des gravats ont bloqué la circulation ferroviaire et automobile, dimanche 27 août, en fin de journée. Un éboulement de 700 m3 n’a fait heureusement aucun blessé, mais a bloqué les accès routiers et ferroviaires. Surtout, le trafic ferroviaire est interrompu entre la France et l'Italie.

La préfecture a annoncé que le tunnel de Fréjus est fermé pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les poids lourds sont redirigés vers le tunnel du Mont-Blanc ou l'autoroute A8.

Les images sont impressionnantes. On aperçoit un camion et une voiture passer au moment de l'éboulement, mais heureusement sans dégât.

«Un retour à la normale nécessitera plusieurs jours» Clément Beaune, ministre des Transports

La SNCF précise par ailleurs qu'«aucune circulation ferroviaire ne sera possible entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane a minima jusqu'au mercredi 30 août inclus.» (svp)