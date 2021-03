International

Une sanction financière inédite contre la chaîne TV française Cnews



Une sanction financière inédite contre une chaine de TV française

Le régulateur français de l'audiovisuel a sanctionné la chaîne CNews d'une amende de 200 000 euros pour «incitation à la haine» et «à la violence». Cette sanction est une première pour une chaîne d'informations en France.

Cette sanction tombe pour des propos tenus en septembre par son polémiste vedette Eric Zemmour, habitué des saillies racistes.

Le groupe Canal+, maison-mère de CNews, a «déploré» une décision contrevenant «au principe de liberté d'expression». Elle a annoncé dans la foulée vouloir «mettre en oeuvre les voies de recours possibles dans les plus brefs délais».

«Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent»

Une première

C’est la première fois qu’une chaîne d’information en continu fait l’objet d’une sanction financière de la part de l’instance de régulation.

Pour le le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), bien même ces propos ont été tenus dans le cadre d'un débat en lui-même légitime, ils ont été «de nature à inciter à la haine et ont véhiculé de nombreux stéréotypes».

Séquence durant laquelle Eric Zemmour tiens des propos d'«incitation à la haine» sur la chaîne Cnews Vidéo: YouTube/kweeper

La loi fixe des limites à la liberté de communication et «exige, en particulier, que les programmes mis à la disposition du public ne contiennent ni incitation à la haine ou à la violence fondée notamment sur les origines, la religion ou la nationalité», rappelle le Conseil.

CNews avait recruté en octobre 2019 l'écrivain et journaliste, alors en pleine polémique après un violent discours anti-immigration et anti-islam prononcé lors d'un rassemblement politique. Celui-ci avait entraîné sa condamnation en septembre 2020 et une mise en garde ferme du CSA à la chaine d'info LCI pour sa retransmission intégrale du discours en direct. (ats/afp)

