Certains sont venus déposer des roses devant l'entrée, en présence de nombreuses forces de l'ordre, militaires et policiers.

Aux alentours de 10H30, plusieurs dizaines d'élèves et d'enseignants ont quitté l'établissement, où a été mise en place une cellule psychologique, pour se rendre dans un parking juste en face.

L'alerte «fait suite à un message reçu» via internet, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais.

Les horreurs de la guerre en Ukraine touchent aussi un nombre énorme d'animaux sans défense. Les vétérinaires et autres bénévoles se battent quotidiennement pour en sauver le plus possible.

Depuis le début de la guerre, leur clinique est littéralement submergée d'animaux blessés ou abandonnés. Leonid et Valentina Stoyanova sont vétérinaires de formation. Ce couple est spécialisé dans les animaux sauvages exotiques. Selon un rapport du média indépendant russe The Insider, il n'y aurait aujourd'hui qu'une poignée d'experts de ce type en Ukraine. Les Stoyanova assument donc une immense charge de travail pour sauver ces braves compagnons à poils et à plumes.