Séisme en France: Lecornu claque déjà la porte
Quelques heures après avoir annoncé la composition de son gouvernement, le premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée.
Le premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée. Nommé le 9 septembre, il était sous le feu des critiques des opposants et de la droite.
Le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du premier ministre
«Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale», a réagi Bardella en arrivant au siège de son parti.
Lecornu devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. (jzs/afp)
Développement suit
