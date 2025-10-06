Clap de fin pour Sébastien Lecornu Keystone

Séisme en France: Lecornu claque déjà la porte

Quelques heures après avoir annoncé la composition de son gouvernement, le premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée.

Plus de «International»

Le premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée. Nommé le 9 septembre, il était sous le feu des critiques des opposants et de la droite.

Le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du premier ministre

Jordan Bardella Keystone

«Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale», a réagi Bardella en arrivant au siège de son parti.

Lecornu devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. (jzs/afp)

Développement suit