ciel couvert
DE | FR
burger
International
France

Séisme en France: Lecornu a remis sa démission

epa12426702 French Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 03 October 2025, ahead of consultations with political parties before the announcement ...
Clap de fin pour Sébastien LecornuKeystone

Séisme en France: Lecornu claque déjà la porte

Quelques heures après avoir annoncé la composition de son gouvernement, le premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée.
06.10.2025, 09:5006.10.2025, 10:03

Le premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée. Nommé le 9 septembre, il était sous le feu des critiques des opposants et de la droite.

Le président du RN Jordan Bardella a appelé lundi Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale après la démission du premier ministre

National Rally president Jordan Bardella answers reporters after French police raided the Paris headquarters of the far-right party, as part of a sweeping campaign finance inquiry, Wednesday July 9, 2 ...
Jordan BardellaKeystone

«Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale», a réagi Bardella en arrivant au siège de son parti.

Lecornu devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. (jzs/afp)

Développement suit

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
J'ai fait la fête sur un yacht où «les femmes ne paient rien»
Pour la science, et parce que je voulais voir ce que ça fait d’être une michto pendant quelques heures, je suis montée sur un yacht avec des gens que je ne connais pas pour une soirée où je n'ai rien payé. Bienvenue à Miami.
Ça faisait 24 heures que j’étais arrivée à Miami et, écrasée par cette chaleur moite, je n’avais encore rien vu de ce grand n’importe quoi qu'est celle qu'on surnomme Vice City.
L’article