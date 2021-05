International

Le Larousse 2022 lui aussi victime de la pandémie



L'édition 2022 du dictionnaire Larousse est rempli de mots nouveaux, ou qui sont devenus familiers avec la pandémie. Les voici.

Chaque année, le Petit Larousse illustré accueille 150 nouveaux mots, sens et expressions. Des termes qui sont le reflet des évolutions de notre monde. L'édition 2022 est clairement marquée par la crise sanitaire. En voici quelques uns:

«Asymptomatique»

«Se confiner»

«Télétravailler»

«La» ou «le» Covid-19

«Cluster»

«Foyer»

«Foyer de contagion»

«Foyer épidémique»

«Foyer infectieux»

«Immunité collective, de groupe ou grégaire»

«Pic épidémique»

«Plateau épidémique»

«Etat d'urgence sanitaire»

«Le» ou «La »Covid-19, finalement?

La question du genre de la maladie Covid-19, qui est dans tous les esprits, est laissée à l'appréciation de chacun. Le coordinateur de cette édition, le linguiste Bernard Cerquiglini, estime le féminin plus correct, tout comme l'Académie française en référence à la maladie causée par le virus.

Mais, constate-t-il, «le masculin (influencé sans doute par le coronavirus) est répandu. Le Petit Larousse 2022 propose donc les deux genres, féminin en tête: l'usage tranchera».

Pas simple d'éviter les anglicismes

Le Larousse se veut un défenseur de la création de mots français pour nommer ces réalités nouvelles:

«On pouvait craindre que l'arrivée dans l'usage de termes médicaux, ou relevant du nouveau commerce à distance, s'accompagne de nombreux anglicismes; force est de constater qu'il n'en est rien: le français, en la circonstance, fait preuve d'une singulière résistance.»

Le linguiste relève ainsi que «le 'cluster' infectieux cède du terrain devant le foyer de contagion, locution nouvelle» et que «le 'tracking' recule face au traçage».

Plutôt que «click and collect» et «drive», le Larousse recommande «cliqué-retiré» et «retrait rapide». La maison d'édition créée par Pierre Larousse, un ancien instituteur bourguignon, fête ses 170 ans. (ats)

