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Le pape Léon XIV était dans le cockpit d'un avion Air France

Air France a offert un joli souvenir au pape

Le pape Léon XIV a passé une demi-heure dans le cockpit de l'avion qui le transportait lundi matin de Lourdes à Metz, a indiqué Air France.
29.09.2026, 11:3229.09.2026, 11:32

«Le Saint-Père est venu dans le poste de pilotage pendant toute la croisière Lourdes-Metz», raconte Eric Marguerite, copilote du vol, à l'AFP après l'atterrissage à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine.

Air France a installé le pape dans le cockpit

Vidéo: watson

Le souverain pontife ne s'est pas contenté d'observer les pilotes aux commandes. «Nous avons eu avec lui des échanges informels. Il est passionné d'aviation, d'automobile, de mécanique en général», poursuit le copilote. Léon XIV est ainsi resté environ trente minutes avec l'équipage dans le cockpit, le temps de la phase de croisière entre Lourdes et Metz, villes distantes d'un peu plus de 800 kilomètres à vol d'oiseau. (hun)

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Air France a installé le pape dans le cockpit
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