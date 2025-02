Stéphane Plaza a été condamné

«On a un souci avec les violences psychologiques», a estimé l'avocate de Paola, Louise Beriot, qui la représente avec Me Clotilde Lepetit. «Quel est l'intérêt d'avoir une loi qui (les) définit, les réprime, si c'est pour constater son absence d'effectivité dans les dossiers?», a demandé Me Beriot.

Amandine, particulièrement éprouvée lors de l'audience et absente lors du délibéré, «est satisfaite d'avoir été reconnue et crue», a déclaré à l'AFP son avocat, Benjamin Chouai.

Le parquet avait requis 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, en appelant le tribunal à s'interroger sur la «juste peine» à prononcer, celle qui permettrait de «replacer la responsabilité là où elle doit être» et de «souligner le poids financier sur les victimes» dans un dossier où «l'argent a été un élément central dans (les) mécanismes de domination».

«Je ne contrôle pas ma force car je suis dyspraxique et maladroit (...) et je ne vois pas qu'elle a mal»

Pour le tribunal, la première plaignante, Amandine, a décrit de «manière constante» quatre scènes de violence, dont trois ont été «corroborées» lors de la procédure: témoignages, examens médico-légaux...Ces violences ont eu lieu entre 2018 et 2022 et étaient soient physiques (coup de poing à l'épaule, doigts tordus) ou psychologiques (humiliation en public), a résumé le président.

Ses avocats ont, eux, réagi, dénonçant une condamnation «inacceptable». L'animateur «va faire appel», a annoncé Me Hélène Plumet. Me Carlo Alberto Brusa a estimé que la «machine judiciaire» s'était «emballée» contre un homme dont «la gentillesse caractérise (la) vie».

Le tribunal de Paris a condamné mardi Stéphane Plaza, agent immobilier vedette de M6, à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour «violences habituelles» sur une ancienne compagne, entre 2018 et 2022. Il a également été condamné à verser 5000 euros à la victime au titre de son préjudice physique, 3000 euros pour son préjudice moral et 3000 euros pour les frais d'avocats.

Kiev envoie balader le deal «colonial» de Trump

Le président américain exige des ressources ukrainiennes en échange de l’aide militaire, mais l'Ukraine rejette un accord jugé trop déséquilibré et insuffisant.

Avec Donald Trump, il n'y a pas grand-chose de bon marché et encore moins de gratuit. Le nouveau président américain veut que l'Ukraine lui fournisse des matières premières en échange de son aide militaire passée et future. L'Europe ne pourra désormais non plus compter sur les aides généreuses de protection américaine. Le vice-président JD Vance l'a affirmé dans un discours controversé prononcé vendredi lors de la Conférence sur la sécurité de Munich.