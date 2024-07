Elle accueille aussi des civils qui ont fui le sud de la bande de Gaza, où l'armée a appelé à évacuer récemment de vastes secteurs de l'est de Rafah et de Khan Younès. Une responsable de l'ONG Norwegian refugee council, Maysa Saleh, de retour de Deir el-Balah, a alerté lundi sur l'aggravation de la situation humanitaire.

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU a souligné que Deir el-Balah, une localité au sud de cette ville vers laquelle les déplacés sont précisément invités à se rendre, était «déjà fortement surpeuplée de Palestiniens déplacés» et qu'il y avait «peu d'infrastructure et d'accès à l'aide humanitaire».

Son chef politique, Ismaïl Haniyeh, a averti les médiateurs que «les massacres, les meurtres, les déplacements» commis dans la ville de Gaza et les «conséquences catastrophiques» des événements en cours pourraient «ramener les négociations à la case départ». Selon la branche armée du Hamas, les combats dans la ville de Gaza sont «les plus intenses depuis des mois».

Et ce, à la veille de nouvelles négociations au Qatar pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu associé à la libération d'otages. Selon une source proche des négociations, les chefs de la CIA, William Burns, et des services de renseignement israélien, David Barnea, sont attendus mercredi à Doha pour rencontrer le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani. Le mouvement islamiste Hamas a accusé lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'entraver les négociations indirectes menées par le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte.

Les troupes au sol israéliennes, appuyées par des chars et des bombardements aériens, étaient engagées mardi dans d'intenses combats contre le Hamas et ses alliés dans ville de Gaza, située au nord de la bande du même nom.

Au front avec les détenus Ukrainiens qui se battent pour «expier leurs péchés»

La situation dans les zones de combat ukrainiennes s'est quelque peu détendue par rapport à avril ou mai. Bien que les combattants continuent à manquer, il y a de nouveau suffisamment de munitions d'artillerie.

En avril encore, il regnait un calme suspect du côté ukrainien du front. Non pas parce que la paix aurait soudainement éclaté, mais parce qu'il n'y avait presque plus de munitions pour les canons des défenseurs. Les habitants de l'est du pays se sont habitués depuis longtemps à ce que l'artillerie russe tire plus que l'artillerie ukrainienne. Mais une disproportion aussi flagrante qu'à l'époque n'avait sans doute jamais été atteinte dans cette guerre.