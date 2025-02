Santorin ferme ses écoles après une série de séismes

Après une série de secousses sismiques, les autorités grecques ont décidé de fermer les écoles de Santorin lundi. Plus de 200 tremblements de terre de faible magnitude ont été enregistrés.

Les écoles de la célèbre île touristique grecque de Santorin seront fermées lundi en raison d'une intense activité sismique dans la région, a annoncé tard samedi le ministère de la Protection civile.

Deux cents tremblements de terre de faible magnitude ont été enregistrés, le plus fort jusqu'à présent étant de magnitude 4,5, selon deux Comités scientifiques de surveillance des activités sismiques qui se sont réunis à nouveau dimanche.

Dimanche matin, des secousses de magnitude de 4,1 et 4,5 ont été enregistrées, selon le département de géophysique de l'université d'Athènes.

Les autorités ont souligné que les secousses ne sont pas le résultat d'une activité volcanique mais d'une activité tectonique. Elles ont demandé aux habitants de la région d'éviter les grands rassemblements dans les espaces clos, de se tenir à l'écart de certains ports de Santorin, des bâtiments abandonnés et de vider les piscines de leur eau.

En cas de forte secousse, les habitants sont invités à se rendre sur les hauteurs et le plus loin possible à l'intérieur des terres. Ces mêmes mesures concernent également les îles proches comme Amorgos. Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis aura une réunion dans la soirée pour évaluer la situation.

Santorin est l'une des îles volcaniques des Cyclades les plus prisées des touristes. Elle a accueilli 3,4 millions de visiteurs en 2023, pour une population de 15'500 habitants, au point de susciter des inquiétudes quant au phénomène du surtourisme.

Vendredi, le professeur de sismologie Costas Papazachos a déclaré que le volcan «connaît une légère activité sismique depuis un certain temps». «Mais cela ne doit pas nous inquiéter», a-t-il assuré. L'actuelle activité volcanique est similaire à celle observée en 2011-2012. Elle avait duré 14 mois sans qu'il n'y ait d'irruption ou d'incidents particuliers. (tib/ats)