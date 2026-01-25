Naufrage au large d’Ikaria

Une femme et un petit garçon ont perdu la vie après le naufrage d’une embarcation transportant plus de 50 migrants au large de l’île grecque d’Ikaria, dans le nord de la mer Égée.

Les vents violents de force 6 sur l'échelle de Beaufort rendaient les secours difficiles selon la chaîne de télévision publique Ert. Keystone

Une femme et un petit garçon ont été retrouvés morts au large de l'île grecque d'Ikaria, dans le nord de la mer Egée, après le naufrage d'une embarcation transportant plus de 50 migrants, a-t-on appris dimanche auprès de la police portuaire.

«Cinquante migrants ont été repêchés et sont pris en charge par les autorités, mais trois autres personnes restent portées disparues.» Une porte-parole des garde-côtes

Ikaria se situe à proximité des côtes occidentales turques d'où embarquent des personnes en quête d'asile dans l'Union européenne. De nombreux migrants tentent non seulement la périlleuse traversée entre la Turquie et les îles grecques proches mais aussi entre la Libye et la Crète, dans le sud de la Grèce.

Début décembre, dix-sept personnes avaient été retrouvées mortes après le naufrage de leur embarcation au large de la Crète et quinze autres portées disparues. Seules deux personnes avaient survécu. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), une agence de l'ONU, a recensé en 2025 107 personnes mortes ou disparues dans les eaux grecques.

Selon Missing Migrants, un projet de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies, quelque 33'000 migrants sont morts ou ont été portés disparus en Méditerranée depuis 2014. (dal/ats/afp)