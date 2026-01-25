Naufrage au large d’Ikaria
Une femme et un petit garçon ont été retrouvés morts au large de l'île grecque d'Ikaria, dans le nord de la mer Egée, après le naufrage d'une embarcation transportant plus de 50 migrants, a-t-on appris dimanche auprès de la police portuaire.
Ikaria se situe à proximité des côtes occidentales turques d'où embarquent des personnes en quête d'asile dans l'Union européenne. De nombreux migrants tentent non seulement la périlleuse traversée entre la Turquie et les îles grecques proches mais aussi entre la Libye et la Crète, dans le sud de la Grèce.
Début décembre, dix-sept personnes avaient été retrouvées mortes après le naufrage de leur embarcation au large de la Crète et quinze autres portées disparues. Seules deux personnes avaient survécu. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), une agence de l'ONU, a recensé en 2025 107 personnes mortes ou disparues dans les eaux grecques.
Selon Missing Migrants, un projet de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies, quelque 33'000 migrants sont morts ou ont été portés disparus en Méditerranée depuis 2014. (dal/ats/afp)