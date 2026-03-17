Le FBI a pu avoir accès en temps réel aux données Google d'un espion qui organisait un assassinat. Image: montage watson

Cet espion russe a fait une grosse bourde sur Google

Un officier des services secrets russes a été arrêté après avoir fait un peu trop confiance au service de traduction de Google. Il est désormais détenu dans une prison colombienne.

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Un officier d’une unité spéciale du renseignement militaire russe (GRU) a été démasqué à la suite d’une négligence et arrêté en Colombie. Denis Alimov est accusé d’avoir planifié des assassinats visant au moins deux dissidents tchétchènes de premier plan en Europe, rapporte The Insider.

Il avait promis une récompense de 1,5 million de dollars pour chacun d’eux, que la cible soit livrée morte ou vivante en Russie. Le problème: le tueur potentiel qu’il avait recruté, Darko Durovic, et lui ne parlaient pas la même langue. S’ils utilisaient bien une messagerie chiffrée, leurs messages étaient systématiquement traduits via Google Traduction, selon l’enquête de The Insider.

Les serveurs de Google étant situés aux Etats-Unis, le FBI a pu, sur la base d’une décision de justice, accéder directement aux échanges et suivre la planification des assassinats en temps réel. Durovic a par ailleurs utilisé des moteurs de recherche pour trouver l’arme la plus adaptée.

Une enquête conjointe du FBI, d’une autorité européenne non précisée et des autorités colombiennes a finalement conduit à l’arrestation de Denis Alimov. Le 24 février, il a été interpellé à l’aéroport El Dorado et se trouve depuis en détention en Colombie. Durovic a été arrêté après ce qui était présenté comme un voyage touristique à Istanbul. (trad. hun)