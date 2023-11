Zelensky ne veut pas d'élections présidentielles en 2024

«Le président ukrainien étudie et pèse le pour et le contre», avait déclaré vendredi dernier le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, soulignant que les élections poseraient des défis inédits pour les autorités. (ats/jch)

«Nous devons décider que l'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas le moment pour des élections», a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne:

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

Vous pensez que l'Everest est le sommet le plus haut du monde? Ce volcan n’est pas d’accord

Avec ses 8 848 mètres d'altitude, l'Everest est la plus grande montagne sur Terre. Mais surprise: ce n'est pas le point culminant de la planète. Explications.

La plus grande montagne du monde est le mont Everest, ça, tous les enfants le savent. Mais le point culminant de la terre est-il à son sommet? Pas du tout. Parce que le point le plus haut de la planète se trouve en Equateur. Plus précisément, au sommet du volcan inactif Chimborazo. Même Wikipédia le confirme. Vous n'êtes pas convaincu? On vous explique.