Image: watson

Voici les loyers en Suisse, commune par commune

Les loyers varient énormément en Suisse. Des données élaborées par l'entreprise lausannoise Lookmove et transmises en exclusivité à watson vous permettent de découvrir la situation dans chaque commune helvétique.

Il suffit de chercher un nouveau logement pour faire l'expérience de ce que les spécialistes ne cessent de répéter: le marché locatif est tendu en Suisse, notamment dans les zones urbaines. Les logements sont rares, et les prix augmentent. Selon les estimations de Comparis, les loyers ont grimpé de 11% entre 2020 et 2025, ce qui équivaut à une hausse moyenne de 2% par an.

Les loyers proposés en Suisse se distinguent également par une très large variété au niveau des prix. Pour louer un appartement de trois pièces à Morges (VD), par exemple, il faut être prêt à débourser près de 2200 francs par mois en moyenne, contre environ de 1300 à Courtételle (JU). Un studio à Genève revient à 1555 francs par mois, mais ne coûte que 789 à La Chaux-de-Fonds (NE).

Ces chiffres, relatifs à la période comprise entre août et octobre 2025, nous ont été fournis par Lookmove, une entreprise lausannoise qui analyse et collecte des données immobilières à partir de plus de 150 sources. Ils nous permettent d'avoir une image globale du marché locatif suisse actuel.

Au-delà des cas individuels, on s'aperçoit que les endroits présentant les loyers les plus extrêmes, tant dans un sens que dans l'autre, ont tendance à s'agglutiner dans des zones bien précises du pays. Cela est clairement visible dans la carte ci-dessous, qui montre les communes les plus chères et les plus abordables de Suisse.

Les localités situées autour du Léman, ainsi qu'à proximité des lacs de Zurich et de Lucerne, présentent les valeurs les plus élevées de Suisse. Les zones caractérisées par les loyers les moins importants se concentrent dans les cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura, ainsi que dans le nord du Tessin.

Et dans votre commune? Le tableau ci-dessous vous permet de vous faire une idée de la situation. Il suffit de taper le nom de l'endroit qui vous intéresse et de sélectionner le nombre de pièces.



Un conseil: puisque ces données se basent sur les codes postaux, elles comprennent beaucoup d'anciennes communes ayant fait l'objet d'une fusion au cours de ces dernières années. Il se peut qu'il faille, parfois, chercher ces localités au lieu de la commune qui les a remplacées.

Attention: quand le prix ne s'affiche pas, cela signifie qu'aucun appartement de cette taille ne faisait l'objet d'une annonce dans la commune donnée entre août et octobre de cette année. De même, certaines communes affichent un nombre limité d'annonces, ce qui peut fausser les résultats.

