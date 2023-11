Un nouveau scandale secoue le ministère de la Défense

Selon le Bureau d'enquête, ces détournements de fonds représentent un nouvel épisode dans une affaire plus globale d'un montant total de plus de 36 millions d'euros et qui porte notamment sur des contrats de fourniture de munitions de mauvaise qualité à l'armée ukrainienne.

«En conséquence, les forces armées ukrainiennes ont reçu des gilets pare-balles de mauvaise qualité qui ne peuvent être utilisés au combat sans mettre des vies en danger» , avait encore dénoncé le Bureau d'enquête, qui chiffrait alors la fraude à plus de six millions d'euros.

Selon le Parquet, un ancien vice-ministre de la Défense et un de ses collaborateurs sont visés par une enquête pour «détournements de fonds publics» et «font l'objet d'une notification de soupçon».

«Des friandises ont été distribuées à Berlin pour fêter le massacre en Israël»

Le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, la répression israélienne en cours à Gaza, ont provoqué une vague d'antisémitisme dans une partie de la jeunesse immigrée de confession musulmane vivant en Allemagne. Le pays à l'origine de la Shoah. Coup de fil à Hans Stark, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne.

Depuis le 7 octobre, les renseignements allemands ont enregistré 1800 délits antisémites, plus du double qu'en France. Pourquoi un tel pic? Que cache ce phénomène? Comment les partis et les médias d'outre-Rhin se positionnent-ils dans la guerre entre Israël et le Hamas? Quelle coopération militaire entre Israël et l'Allemagne? Réponses et explications de Hans Stark, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales (IFRI).