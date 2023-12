Les espions de Kiev ont tué «un traître» au cœur des quartiers chics de Moscou

L'Ukraine a revendiqué l'assassinat du politicien ukrainien Illia Kiva. Son corps a été retrouvé mercredi après-midi dans une banlieue huppée de la capitale russe.

L'ancien député ukrainien Illia Kiva aurait été tué par les services secrets ukrainiens (SBU). Son corps a été retrouvé dans le village de Suponevo, dans le district d'Odintsovo, dans la région de Moscou, si l'on en croit l'agence de presse publique russe Ria Novosti, citant les services de secours.

Selon le média indépendant russe en exil Meduza, qui cite plusieurs canaux Telegram, le corps d'Illia Kiva aurait été découvert, mercredi, vers 15 heures (heure locale), au milieu d'une mare de sang dans la neige, dans le parc de l'hôtel Velich Country Club. On se situe dans la banlieue huppée de Moscou.

Une coupure sur la tempe droite du politicien et un hématome sur le côté gauche de son visage auraient été constatés. Il n'est pas possible de vérifier ces informations de manière indépendante pour le moment.

«Un inconnu a tiré sur la victime avec une arme non identifiée. L’homme est décédé sur place des suites de ses blessures», a indiqué la commission d’enquête russe dans un communiqué relayé par le Guardian.

Que disent les espions ukrainiens?

L'Ukraine a revendiqué peu après l'assassinat de l'homme politique. D'après les informations fournies à l'Agence France-Presse (AFP) par les milieux de la défense ukrainienne, ce seraient les services secrets ukrainiens, le SBU, qui aurait organisé l'assassinat.

Le porte-parole des services secrets militaires ukrainiens, Andry Yusov, a en outre, fait allusion à l’implication de son pays dans le meurtre:

«Nous pouvons confirmer que Kyva est fini. Un tel sort sera réservé à d’autres traîtres à l’Ukraine ainsi qu’aux sbires du régime Poutine»

Qui était Illia Kiva?

Illia Kiva serait «l'un des plus grands traîtres et collaborateurs», sa mise à mort est «juste», selon le porte-parole ukrainien. Le défunt était député du parlement ukrainien jusqu'à ce que son siège lui soit retiré quelques semaines après le début de l'offensive militaire russe et qu'il fasse défection pour la Russie.

Kyva, qui avait été sanctionné l'année dernière par le Royaume-Uni pour «saper l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine», il avait été condamné par contumace par un tribunal ukrainien à 14 ans de prison pour des accusations incluant la trahison et l'incitation à la violence, rappelle le Guardian.

Un second assassinat

D'après Moscou, un autre homme politique pro-russe a été tué dans l'est de l'Ukraine. Les circonstances exactes de l'attaque, dans le centre de la ville de Lougansk, font encore l'objet d'une enquête, d'après le comité d'enquête russe. La victime serait Oleg Popov, qui était député au parlement régional et fidèle à Moscou. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore fait de commentaires à ce sujet.

Depuis le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, en février dernier, plusieurs politiciens de haut rang nommés par Moscou ont été la cible d'attentats. Il y a à peine un mois, un autre député du parlement régional de Lougansk a été tué par un engin explosif fixé à sa voiture. L'action a été revendiquée par l'Ukraine. (mam)

