«Succès partiels» de l'armée russe: le point sur le front

Le ministre ukrainien de la Défense Rustem Oumerov (à gauche) près d'une ligne de front proche de Kupiansk Keystone

Les troupes de Moscou accentuent encore leurs attaques sur la petite ville d'Avdiïvka. Le Kremlin a multiplié les frappes partout dans le pays.

Les troupes russes ont encore accentué leurs assauts sur la ville d'Avdiïvka, dans l'Est de l'Ukraine. Elles attaquent depuis deux directions supplémentaires dans le but d'encercler la ville, ont rapporté lundi les autorités locales.

L'armée russe tente de s'emparer de cette cité industrielle fortifiée du Donbass depuis près de deux mois, si bien qu'Avdiïvka est devenu le principal point chaud du front depuis l'échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.

Image: watson

Selon son maire, Vitaly Barabach, les assauts russes ont été «beaucoup plus nombreux» ces deux derniers jours, tout comme les bombardements d'artillerie. Le responsable ukrainien a expliqué:

«La troisième vague d'assauts de l'ennemi diffère des deux précédentes en ce qu'elle est lancée depuis deux nouvelles directions»

Selon lui, ces assauts visent à «détourner le plus possible l'attention» des soldats ukrainiens, tandis que les forces russes poursuivent en parallèle leurs tentatives d'encercler Avdiïvka par le Sud et le Nord:

«Il est très probable qu'ils attendent des conditions météorologiques plus favorables pour utiliser des équipements militaires dans ces zones»

«Le lancement de nouvelles directions prouve que l'ennemi a reçu l'ordre de s'emparer de la ville à tout prix», a-t-il estimé, précisant que 1295 civils se trouvaient encore dans la cité.

Des avancées confirmées

Selon l'Institute for the Study of War (ISW), centre de réflexion basé aux Etats-Unis qui se fonde sur des images géolocalisées, les troupes russes ont «réalisé des avancées confirmées» ces derniers jours dans la zone d'Avdiïvka.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne, a faisait état, dimanche soir, d'une situation «tendue» sur le front et de «succès partiels» de l'armée russe près de Stepove, village situé au nord-est d'Avdiïvka. L'armée ukrainienne affirme de son côté repousser les attaques russes et infliger de lourdes pertes à son adversaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé la semaine dernière à son armée d'«accélérer» la construction de structures défensives sur le front face à la nouvelle offensive russe, au 22e mois de l'invasion.

Bombardements et frappes de drones partout en Ukraine

La Russie a elle mené dans la nuit une nouvelle série de bombardements, la défense antiaérienne ukrainienne affirmant avoir abattu un missile Kh-59 et 18 des 23 drones tirés.

Les régions méridionales de Kherson et Mykolaïv ont été visées, ainsi que celle d'Ivanov-Frankivsk, Khmelnytski et Lviv (ouest), selon l'armée ukrainienne.

Ailleurs en Ukraine, le corps sans vie d'un enfant a été extrait des décombres à Novogrodivka, dans l'Est, après un bombardement russe qui avait touché un immeuble résidentiel mercredi dernier, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur ukrainien.

A Lougansk, l'une des deux grandes villes du Donbass sous contrôle russe depuis 2014, une frappe de drone ukrainienne a détruit un dépôt de carburant, selon le gouverneur régional ukrainien Artem Lyssogor. Cette frappe ukrainienne a été confirmée par les autorités d'occupation russe locales à l'agence Ria Novosti, qui ont précisé qu'elle avait provoqué un incendie sans faire de victimes. (jah/avec ats)