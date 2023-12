La Russie veut rendre ses drones invisibles

La Russie continue de faire pression sur l'Ukraine en lançant de violentes attaques de drones. L'armée de l'air du Kremlin a une nouvelle astuce.

La guerre des drones se poursuit dans le cadre du conflit en Ukraine. Samedi, 71 des 75 drones ennemis ont été neutralisés, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les drones qui ont atteint leur cible ont toutefois causé d'importants dégâts. Cinq personnes ont été blessées, dont une fillette de onze ans, et de nombreux bâtiments ont été endommagés, a annoncé le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Est-il de plus en plus difficile de repousser les drones russes? Yurii Ihnat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, a désormais rendu publique l'astuce que la Russie utilise pour obtenir une plus grande force de frappe.

«Matériau absorbant pour les signaux radar»

L'armée russe a commencé à recouvrir ses drones d'attaque Shahed de carbone afin de compliquer le travail de la défense antiaérienne ukrainienne, a expliqué Ihnat lors d'un discours à la télévision nationale ukrainienne. Le carbone est «un matériau absorbant pour le signal radar», a déclaré Ihnat, cité par le journal Kyiv Independent. La couleur noire devrait permettre aux soldats ukrainiens de repérer plus difficilement les drones et de les abattre, a-t-il expliqué.

Ces derniers temps, des débris noirs de drones russes ont d'ailleurs été retrouvés à plusieurs reprises. Si la Russie travaille constamment à l'amélioration des drones pour ses propres besoins, «ils ont déjà recouvert des drones iraniens de leur propre fabrication de matériaux réfléchissants», a ajouté Yurii Ihnat.

La Russie abat 20 drones ukrainiens

L'armée russe a également annoncé subir des attaques de drones — et en a rendu l'Ukraine responsable. Le ministère de la Défense a fait savoir dimanche que 20 drones ukrainiens avaient été interceptés dans la nuit au-dessus de son propre territoire. Les régions de Briansk, Kalouga, Toula et la banlieue de Moscou sont concernées.

Dans la région de Toula, où trois drones ont été interceptés, les débris de l'appareil ont touché un immeuble d'habitation de plusieurs étages, endommageant la façade. Un habitant de la maison a été légèrement blessé par les éclats de verre, a annoncé le gouverneur de la région, Alexeï Dioumine. Selon les informations officielles, cinq drones ont été neutralisés dans la région de Moscou.

