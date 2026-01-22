brouillard-1°
Guerre contre l'Ukraine

La France intercepte un pétrolier de la flotte fantôme russe

Paris frappe la flotte fantôme russe avec un arraisonnement en haute mer.
Paris frappe la flotte fantôme russe avec un arraisonnement en haute mer.

Macron annonce avoir capturé le Grinch de Poutine

Un navire en provenance de Russie, lié à la flotte fantôme et sous sanctions, a été dérouté par la France avec l’appui de ses alliés.
22.01.2026, 16:2522.01.2026, 16:25

La Marine nationale française a arraisonné jeudi matin en mer Méditerranée «un navire pétrolier en provenance de Russie» et suspecté d'appartenir à la «flotte fantôme» finançant «la guerre d'agression contre l'Ukraine», a annoncé Emmanuel Macron.

Ce pétrolier, «sous sanctions internationales et suspecté d'arborer un faux pavillon», a été intercepté «avec le concours de plusieurs de nos alliés», précise le président français dans un message sur X, ajoutant que «le navire a été dérouté» et qu'une «enquête judiciaire est ouverte».

Que s'est-il passé?

Le préfet maritime de Méditerranée a donné plus de détails dans un communiqué sur cette «action menée en coopération avec nos alliés dont le Royaume-Uni», qui s'est déroulée «en haute mer» entre l'Espagne et l'Afrique du Nord, à bord du «pétrolier-cargo Grinch en provenance de Mourmansk», port arctique de la Mer de Barents.

Cette opération «visait à vérifier la nationalité (du) navire», dont «l'examen des documents a confirmé les doutes quant à la régularité du pavillon arboré», ce qui a donné lieu à «un signalement au procureur de Marseille», développe la préfecture maritime, indiquant que le navire «est actuellement escorté par des moyens de la Marine nationale vers un point de mouillage pour la poursuite des vérifications».

Pourquoi des navires «fantômes» redeviennent russes

Pour Emmanuel Macron, cet arraisonnement réalisé «dans le strict respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer» démontre que la France est «déterminé(e) à faire respecter le droit international et à garantir l'efficacité des sanctions» contre la «flotte fantôme» russe, dont «les activités contribuent au financement de la guerre d'agression contre l'Ukraine».

Le pétrolier Grinch figure sous ce nom sur la liste des navires de la flotte fantôme russe placés sous sanctions par le Royaume-Uni mais sous le nom de «Carl» sur la liste établie par l'Union européenne et les Etats-Unis

Selon le site marinetraffic, spécialisé dans le suivi des navires, au moment de son arraisonnement, il faisait route vers l'Est, entre Almeria (Espagne) et Oran (Algérie), arborant le pavillon des Comores. (jah/afp)

