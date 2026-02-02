++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Cinq personnes ont été arrêtées lundi en Allemagne car suspectées d'avoir exporté clandestinement des biens vers la Russie, notamment à destination d'entreprises d'armement, enfreignant les sanctions européennes visant Moscou.
«Au plus tard» depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, ils seraient parvenus à effectuer 16.000 livraisons en Russie, pour un total d'environ 30 millions d'euros, a indiqué le parquet fédéral basé à Karlsruhe (sud) dans un communiqué.
Selon les procureurs, le réseau d'approvisionnement «était vraisemblablement géré par des agences gouvernementales russes» et parmi les destinataires figuraient «au moins 24 entreprises d'armement cotées en bourse en Russie».
«Ceux qui contournent les sanctions et concluent des accords secrets, même avec des entreprises russes d'armement, doivent s'attendre à ce que notre Etat de droit fasse preuve d'une grande fermeté», a réagi le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil dans un communiqué.
