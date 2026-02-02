++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Le canton de Fribourg s'engage pour une intégration socioprofessionnelle durable des personnes réfugiées venant d'Ukraine. Sa stratégie présentée lundi vise à intégrer la moitié des titulaires d'un permis provisoire (permis S) âgés de 18 à 64 ans sur le marché du travail d’ici à fin 2026, conformément aux exigences de la Confédération.



Une simple annonce par l'entreprise permettra à ces personnes de travailler le jour même. Face à la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs économiques, notamment la construction, le second-oeuvre, les soins ou l'hôtellerie-restauration, l'intégration de ces titulaires d'un permis S sur le marché du travail constitue une aubaine aux yeux du canton.

Avec l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions légales le 1er décembre 2025, la Confédération souhaite encourager les bénéficiaires du statut S à exercer une activité lucrative en facilitant l'accès au marché du travail. L'objectif est d'intégrer 50% des titulaires d'un permis S âgés de 18 à 64 ans, résidant en Suisse depuis trois ans, sur le marché du travail.



Les cantons en-dessous de ce taux doivent présenter un plan d'action d'ici au 15 janvier 2026. C'est le cas du canton de Fribourg qui se situe à 36,2%, selon des chiffres de fin octobre 2025. Il a donc défini une stratégie d'intégration socioprofessionnelle des réfugiés ukrainiens pour employer 100 personnes de plus d'ici à fin 2026 et remplir l'objectif fixé par la Confédération.