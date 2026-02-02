larges éclaircies
++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

En direct

Ignazio Cassis est en Ukraine et sera bientôt en Russie

Suivez en direct les dernières infos sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et ses implications en Suisse ainsi que dans le monde
02.02.2026, 14:4902.02.2026, 17:32
Team watson
Team watson
  • En février 2022, Vladimir Poutine déclenche une guerre contre l'Ukraine. La Russie dit contrôler 19% à 20% du territoire ukrainien.
  • Moscou continue de bombarder les villes ukrainiennes.
  • Le Kremlin a confirmé lundi la tenue mercredi et jeudi à Abou Dhabi d'un nouveau cycle de négociations directes entre l'Ukraine, la Russie et les Etats-Unis pour tenter de trouver une issue à la guerre.
avatar
18:19
Coup de filet d'exportations clandestines pour l'armement russe
Cinq personnes ont été arrêtées lundi en Allemagne car suspectées d'avoir exporté clandestinement des biens vers la Russie, notamment à destination d'entreprises d'armement, enfreignant les sanctions européennes visant Moscou.

«Au plus tard» depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, ils seraient parvenus à effectuer 16.000 livraisons en Russie, pour un total d'environ 30 millions d'euros, a indiqué le parquet fédéral basé à Karlsruhe (sud) dans un communiqué.

Selon les procureurs, le réseau d'approvisionnement «était vraisemblablement géré par des agences gouvernementales russes» et parmi les destinataires figuraient «au moins 24 entreprises d'armement cotées en bourse en Russie».

«Ceux qui contournent les sanctions et concluent des accords secrets, même avec des entreprises russes d'armement, doivent s'attendre à ce que notre Etat de droit fasse preuve d'une grande fermeté», a réagi le ministre allemand des Finances Lars Klingbeil dans un communiqué.
18:16
Londres révoque l'accréditation d'un diplomate russe
Le ministère des Affaires étrangères britannique a annoncé lundi révoquer l'accréditation d'un diplomate russe, en réponse à une mesure similaire de Moscou en janvier, sur fond de tensions liées à la guerre en Ukraine.

La Russie a annoncé le 15 janvier expulser un diplomate britannique accusé d'être membre des «services secrets du Royaume-Uni. Selon les services russes de sécurité (FSB), il s'agit de Gareth Samuel Davies, «envoyé en Russie sous couvert du poste de deuxième secrétaire de l'ambassade britannique.

Le Foreign Office a convoqué lundi l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni et pris «des mesures réciproques en révoquant l'accréditation d'un diplomate russe», a indiqué un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Le Royaume-Uni «ne tolèrera aucune intimidation à l'encontre du personnel de l'ambassade britannique» à Moscou, a prévenu le ministère.
17:31
La Russie annonce le voyage de Cassis à Moscou
Selon les informations du ministère russe des affaires étrangères, le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra vendredi à Moscou. En sa qualité de président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le ministre suisse des affaires étrangères y mènera des discussions avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le ministère russe des affaires étrangères a publié lundi sur le service de messagerie Telegram une déclaration de sa porte-parole Maria Zakharova faite précédemment. La visite du 6 février sera axée sur «la recherche de moyens pour surmonter la crise profonde que traverse actuellement l'OSCE», a-t-elle déclaré en réponse à une question d'un journaliste.

Zakharova a également annoncé la visite de M. Cassis dans un message en russe publié sur la plateforme X. Auparavant, l'agence de presse italienne Ansa avait annoncé la visite de M. Cassis pour mardi. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas encore répondu à une demande Keystone-ATS concernant les voyages prévus du conseiller fédéral.
13:59
Zelensky à l'Elysée, Européens et Américains veulent afficher leur «convergence»
Volodymyr Zelensky est arrivé mardi à l'Elysée, à Paris, pour un sommet au cours duquel les pays européens alliés de l'Ukraine et des émissaires américains veulent afficher leur «convergence» sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev en cas d'accord avec Moscou.

«Ces discussions doivent fournir plus de protection et de force pour l'Ukraine», a dit le président ukrainien sur le réseau X à son arrivée à la mi-journée. Il a réitéré sa demande de «mesures qui puissent garantir une vraie sécurité pour notre peuple».

L'entourage du président français Emmanuel Macron présente cette nouvelle réunion de la «Coalition des volontaires» comme l'aboutissement des efforts engagés il y a environ un an, après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, pour éviter que les Etats-Unis ne «lâchent l'Ukraine». «Nous avons réussi cet exercice de reconvergence entre l'Ukraine, l'Europe et l'Amérique», a dit à la presse un de ses conseillers.

Les Européens ont ostensiblement choisi de ne pas condamner fermement le coup de force du président américain au Venezuela, soucieux de le ménager au moment où les tractations politiques se sont à nouveau intensifiés depuis novembre, sous l'impulsion de Washington, en vue d'un accord avec la Russie pour mettre fin à près de quatre ans de guerre.
13:56
Un navire russe saisi par la Finlande
Dans le cadre d’une opération coordonnée, la police et l’armée finlandaises ont saisi un cargo russe le 3 janvier. Selon la police finlandaise, celui-ci aurait apparemment laissé son ancre traîner sur plusieurs dizaines de kilomètres au fond de la mer Baltique afin d’endommager des câbles sous-marins.
11:52
Russie: un mort dans une explosion due au gaz à Tver
Une explosion due au gaz dans un immeuble d'habitation de Tver, dans l'ouest de la Russie, a fait un mort mardi, ont indiqué les autorités régionales. Elles avaient d'abord imputé l'incident à une attaque de drone ukrainien.

«Les premières constatations des experts [indiquent] qu'il s'agit d'une explosion due au gaz domestique», a déclaré Vitaly Korolev, le gouverneur de la région de Tver, sur Telegram.
«Pas des animaux!» Des milliers de plaintes de soldats russes fuitent
«Nous avons cru d'abord à une explosion causée par les débris d'un drone car des mesures de sécurité étaient en vigueur à ce moment-là», a-t-il poursuivi.
8:11
Un mort après une attaque de drone à Tver en Russie
Une personne est décédée après une attaque de drone contre Tver, dans l'ouest de la Russie, a indiqué mardi le gouvernement régional, alors que les forces russes ont abattu 129 engins ukrainiens sans pilote dans la nuit. Selon le ministère de la Défense russe, six de ces drones ont été détruits au-dessus de la région de Tver.

Dans la ville du même nom, à quelque 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou, «un fragment de drone a heurté les fenêtres d'un appartement situé au neuvième étage d'un immeuble», a relaté sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitaly Korolev. «Une personne est décédée. Deux ont reçu les premiers soins et refusé d'être hospitalisés», ont précisé ses services dans un autre message.

Au total, les défenses anti-aériennes russes ont abattu 129 drones ukrainiens dans la nuit, dont 29 au-dessus de la région de Briansk. Son gouverneur, Alexandre Bogomaz, a fait état de deux blessés dans une attaque de «drones suicide» ukrainiens dans le district de Sevsky.
13:36
Fribourg s'engage pour l'intégration des réfugiés ukrainiens
Le canton de Fribourg s'engage pour une intégration socioprofessionnelle durable des personnes réfugiées venant d'Ukraine. Sa stratégie présentée lundi vise à intégrer la moitié des titulaires d'un permis provisoire (permis S) âgés de 18 à 64 ans sur le marché du travail d’ici à fin 2026, conformément aux exigences de la Confédération.

Une simple annonce par l'entreprise permettra à ces personnes de travailler le jour même. Face à la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs économiques, notamment la construction, le second-oeuvre, les soins ou l'hôtellerie-restauration, l'intégration de ces titulaires d'un permis S sur le marché du travail constitue une aubaine aux yeux du canton.
Réfugiée en Suisse, elle a préféré rentrer à Kiev malgré les bombes
Avec l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions légales le 1er décembre 2025, la Confédération souhaite encourager les bénéficiaires du statut S à exercer une activité lucrative en facilitant l'accès au marché du travail. L'objectif est d'intégrer 50% des titulaires d'un permis S âgés de 18 à 64 ans, résidant en Suisse depuis trois ans, sur le marché du travail.

Les cantons en-dessous de ce taux doivent présenter un plan d'action d'ici au 15 janvier 2026. C'est le cas du canton de Fribourg qui se situe à 36,2%, selon des chiffres de fin octobre 2025. Il a donc défini une stratégie d'intégration socioprofessionnelle des réfugiés ukrainiens pour employer 100 personnes de plus d'ici à fin 2026 et remplir l'objectif fixé par la Confédération.
12:12
Ukraine: la Russie revendique la capture d'une localité dans la région de Soumy
La Russie a revendiqué lundi la prise de la localité de Grabovské dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, un secteur situé près de la frontière russe où Kiev avait indiqué fin décembre faire face à une offensive.

«Les unités du groupement de troupes Nord ont pris le contrôle de la localité de Grabovské, dans la région de Soumy, à la suite d'opérations actives», a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.



L'armée ukrainienne avait fait état en décembre de combats dans ce secteur après que des soldats russes ont franchi la frontière pour y lancer une offensive. Les forces russes occupent déjà plus de 200 km² de territoire dans la région de Soumy, plus à l'ouest.
6:13
Deux morts dans des attaques russes à Kiev
Des attaques russes dans la nuit de dimanche à lundi ont fait deux morts à Kiev et dans sa périphérie, ont rapporté les autorités locales après que l'armée a averti que toute l'Ukraine était menacée par des missiles. Dans la capitale, «une personne est morte dans l'attaque», a déclaré le chef de l'administration militaire Tymour Tkatchenko sur Telegram, tandis que les autorités locales ont fait état d'un établissement médical touché.

Dans la périphérie, les bombardements ont touché plusieurs habitations et «infrastructures critiques», tuant un homme né en 1951 dans la localité de Fastiv, selon le responsable de l'administration militaire régionale Mykola Kalachnyk.

«Toute l'Ukraine est menacée par des missiles !» avait alerté auparavant l'aviation ukrainienne sur Telegram. Ces frappes interviennent à la veille d'une réunion à Paris de pays alliés de Kiev pour tenter d'avancer en vue d'un règlement du conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.
17:13
La Russie a abattu plus de 25 drones se dirigeant vers Moscou
Les autorités russes ont affirmé dimanche avoir abattu au moins 25 drones ukrainiens se dirigeant vers Moscou. L'intervention a perturbé trafic aérien dans les aéroports de la capitale.
Celle-ci est rarement prise pour cible.

Le maire n'a fait état d'aucune victime.

Le trafic aérien a été restreint dans trois des quatre aéroports moscovites: Vnoukovo, Domodedovo et Zhukovsky. Des dizaines de vols ont été retardés et certains annulés, pouvait-on voir sur les sites de ces aéroports.

«Ces mesures sont nécessaires pour garantir la sécurité», a affirmé sur Telegram l'agence nationale de l'aviation Rossaviatsia.

18:11
Kiev et ses alliés s'entendent sur la poursuite des pourparlers
Les alliés européens de l'Ukraine se sont rencontrés samedi à Kiev pour examiner les détails de la dernière mouture du plan de sortie du conflit avec la Russie. Cela en amont d'un sommet la semaine prochaine en France des pays de la «coalition des volontaires» soutenant l'Ukraine.

Des conseillers à la sécurité de quinze pays, dont la France, l'Allemagne et le Canada, ainsi que des représentants de l'UE et de l'Otan, se sont réunis dans la capitale ukrainienne pour cette première rencontre de l'année.

L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a participé à distance, a confirmé un responsable ukrainien à l'AFP. Cette journée de diplomatie est tombée dans l'ombre de l'intervention militaire surprise des Etats-Unis au Venezuela.

«La première partie de la réunion a porté sur les documents-cadres, notamment les garanties de sécurité et les approches relatives au plan de paix, ainsi que sur la séquence des prochaines étapes conjointes», a déclaré samedi sur Telegram le négociateur en chef de l'Ukraine, Roustem Oumerov, à l'issue de la première session.

Les efforts diplomatiques se sont intensifiés depuis novembre pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, sous l'impulsion du président américain Donald Trump dont l'administration a négocié séparément avec la Russie et l'Ukraine.

Dans ses voeux pour 2026, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'un accord était «prêt à 90%», tout en avertissant que les 10% restants allaient déterminer le «destin de la paix», l'avenir des territoires occupés par la Russie demeurant l'un des points clés.
21:17
Zelensky veut remplacer son ministre de la Défense
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi son intention de remplacer son ministre de la Défense et avoir proposé le poste à Mykhaïlo Fedorov, actuel ministre de la Transformation numérique, âgé de seulement 34 ans.

«J'ai décidé de modifier la structure du ministère ukrainien de la Défense. J'ai proposé à Mykhaïlo Fedorov le poste de nouveau ministre ukrainien de la Défense», a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.
