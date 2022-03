Le ministre russe de la Défense a déclaré dimanche soir que des «nationalistes» avaient «miné» les installations de stockage d'ammoniac et de chlore à Sumykhimprom «dans le but d'empoisonner massivement les habitants de la région de Soumy, en cas d'entrée dans la ville d'unités des forces armées russes». (mbr/ats)

«L'ammoniac est plus léger que l'air, c'est pourquoi des abris, des caves et les étages inférieurs doivent être utilisés comme protection», a écrit M. Zhyvytsky dans un message publié sur la messagerie Telegram.

La zone affectée est d'environ 2,5 kilomètres autour de l'usine. Cependant, l'étendue et la cause de l'incident ne sont pas clairement établies à ce stade.

Comment la CIA a secrètement entraîné les Ukrainiens face aux Russes

Après l'annexion de la Crimée en 2014, des agents américains ont commencé à former les soldats ukrainiens en vue d'une guerre plus importante contre la Russie. Selon la CIA, ces années d'entraînement ont porté leurs fruits.

Lorsque la Russie a annexé la Crimée et pris le contrôle des régions séparatistes du Donbass en 2014, l'armée ukrainienne était très mal préparée. Aujourd'hui, huit ans plus tard, la résistance des Ukrainiens à l'attaque russe est non seulement plus importante, mais aussi, selon un rapport, nettement plus efficace. Ce succès est probablement dû à un programme d'entraînement secret de la CIA qui s'est déroulé parallèlement aux activités officielles des Etats-Unis en Ukraine.