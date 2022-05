George Soros, milliardaire juif d'origine hongroise figure aussi parmi les plus grands philanthropes du monde. source: afp/ap

«La civilisation pourrait ne pas survivre à la guerre», selon ce milliardaire

S'il félicite les Etats-Unis pour leur soutien à l'Ukraine, George Soros, milliardaire et célèbre philanthrope américain, condamne tout particulièrement l'Allemagne.

Le milliardaire américain George Soros a mis en garde contre la fin de la civilisation à cause de la guerre en Ukraine. L'invasion russe «pourrait avoir été le début de la Troisième Guerre mondiale et notre civilisation pourrait ne pas y survivre» a-t-il déclaré mardi lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

«Nous devons mobiliser toutes nos ressources pour mettre fin à cette guerre au plus tôt» George Soros, milliardaire américain

«Le meilleur et peut-être le seul moyen de préserver notre civilisation est de vaincre Poutine le plus rapidement possible» a-t-il poursuivi. Il a salué le soutien des États-Unis et de l'Europe à l'Ukraine. Dans le même temps, il s'est montré très sévère à l'égard de l'Allemagne.

La faute à Merkel

La dépendance européenne vis-à-vis des livraisons d'énergie russe est «en grande partie due à la politique mercantiliste de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel» a-t-il déclaré.

«Poutine a exercé un chantage très habile sur l'Europe en menaçant de fermer le robinet de gaz» George Soros, milliardaire américain

En réalité, la menace du président russe est «beaucoup moins convaincante qu'il ne le prétend». Poutine est en effet «en crise et a réussi d'une manière ou d'une autre à faire peur à l'Europe.» L'année dernière, Poutine a stocké du gaz au lieu de l'exporter vers l'Europe. Le renchérissement qui a suivi a rapporté «beaucoup d'argent» à la Russie.

«Poutine est dans une situation tendue»

Toutefois, les Européens remplissent leurs réservoirs jusqu'en juillet, ce qui fait perdre du pouvoir à Poutine. En effet, la Russie n'a actuellement pas d'autre marché que l'Europe pour exporter son gaz.

«Poutine est dans une situation tendue. Il doit faire quelque chose avec le gaz» George Soros, milliardaire américain

Selon lui, l'Europe a une position bien plus forte qu'elle ne le reconnaît. Milliardaire juif d'origine hongroise, George Soros est l'ennemi de nombreux populistes en Europe de l'Est, notamment en Hongrie, en Turquie et en Russie. C'est par le biais de ses fondations qu'il soutient, entre autres, les mouvements qui s'opposent aux gouvernements autoritaires. (tonline)