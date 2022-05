Tweet du journalist Björn Stritzel

«Désespérée», la Russie ressort des pneus de la guerre froide

Sur le terrain, le journaliste Björn Stritzel a fait une découverte surprenante: sur les pneus d'un char détruit on peut lire l'inscription «Made in USSR».

Lors d'une attaque sur le front de la Prudjanka, plusieurs véhicules russes ont été détruits, dont un char modèle BM-21 MLRS. Sur ce dernier, le journaliste allemand Björn Stritzel a constaté un détail surprenant: sur les pneus, il est écrit «Made in USSR». Or, celle-ci n'existe plus depuis 31 ans.

Le fait que l'armée russe utilise peut-être des pneus vieux de plusieurs dizaines d'années a également provoqué des remous dans les médias sociaux. L'expert militaire Trent Telenko, qui travaillait auparavant pour le ministère américain de la Défense, a ainsi examiné les images à la loupe dans un fil de discussion sur Twitter.👇

Toutefois, d'après Trent Telenko, l'inscription «Made in USSR» ne signifie pas nécessairement que les pneus ont déjà 31 ans. Il est également possible que les impressions lors de la fabrication des pneus n'aient pas été modifiées immédiatement après l'effondrement de l'Union soviétique, écrit-il.

«Ils pourraient donc être plus récents. Ou plus vieux»

Par ailleurs, il semblerait que les pneus aient été prévus à l'origine pour l'exportation, comme le laissent supposer les inscriptions en anglais.

Dans tous les cas, Trent Telenko fait remarquer que le pneu présente de nombreux dommages dus au soleil et qu'il n'était déjà pas en bon état lors de son montage. Pour Telenko, c'est une indication claire que l'armée russe «souffre d'une pénurie de pneus».

«Quelqu'un a dû puiser au plus profond d'un entrepôt quelque part en Russie et a récupéré les pneus de la guerre froide, puisqu'il n'y avait rien d'autre»

Le fait que le pneu endommagé ait été trouvé sur un char important est particulièrement intéressant. «On ne fait une telle chose que lorsqu'on est désespéré», écrit Trent Telenko.

Ce n'est pas la première fois que l'expert constate des défauts étonnants dans le matériel de guerre russe. Début avril, il avait déjà constaté des dommages surprenants sur un véhicule de guerre et avait interprété cela comme un mauvais signe pour l'armée russe. (dab)