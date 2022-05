Sous-marin soviétique B-59 pendant la crise de Cuba en 1962 image: Wikimedia

Est-on proche de l'abîme nucléaire? Les leçons de la crise des missiles à Cuba

En 1962, le monde a déjà été confronté à une guerre nucléaire. Il y a certainement des parallèles possibles entre la situation d'aujourd'hui et la crise de Cuba, en 1962. On peut même comparer le rôle de J. F. Kennedy à celui de Poutine aujourd'hui.

Christoph Bopp / ch media

Il est difficile de donner à la scène le sérieux qu'elle mérite: Poutine est assis à sa table. De le côté de la pièce se trouvent deux militaires (très décorés). 👇

Image: sda

Poutine annonce qu'il va maintenant mettre les forces nucléaires russes en état d'alerte. Les hommes en uniforme acquiescent. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov parle de guerre mondiale:

«En temps de guerre, on fait ce qu'on doit faire»

Depuis que cette arme existe, la menace nucléaire a toujours été présente. Tout le monde sait que l'arsenal de destruction globale est plus que suffisant. Il est impossible de répandre une plus grande terreur. En même temps, tous les militaires savent que l'arme nucléaire est l'arme la plus inutile. Avec l'arme nucléaire, on ne peut que menacer. Sa non-utilisation doit être efficace.

L'agresseur doit se montrer imprévisible

Cette situation conduit à des conséquences absurdes: celui qui menace d'utiliser l'arme nucléaire doit, pour rester crédible, en même temps montrer une apparence d'imprévisibilité. En effet, une personne réfléchie n'utilisera jamais cette arme.

Depuis 1945, des guerres ont été menées, mais toujours sous le seuil nucléaire. La grande exception a été la crise de Cuba, en 1962. Là les Etats-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés en toute transparence. Le monde se trouvait alors «sur le seuil de la guerre nucléaire», a écrit, plus tard, le milieu des historiens.

La peur d'un enfer nucléaire était alors très présente. Quant à savoir si elle était justifiée, c'est un autre chapitre. Cette peur est-elle justifiée aujourd'hui? Que peut nous apprendre la crise de Cuba?

Il existe bel et bien des parallèles. Les puissances nucléaires que sont la Russie et l'Otan se font face. A l'époque comme aujourd'hui, un troisième pays, plus petit, joue un rôle important. Cela donne la constellation tripartite: la Russie avec Poutine, à l'époque l'Union soviétique avec Khrouchtchev; les Etats-Unis avec le président Biden, et en 1962 avec John F. Kennedy; et l'Ukraine avec le président Zelensky, il y a 60 ans Cuba avec Fidel Castro.

Castro et Zelensky, tous deux des leaders charismatiques

Ce qui est frappant, ce sont les figures de leaders charismatiques que sont Castro et Zelensky. Ils jouent un rôle important même si leurs pays ne sont pas de première importance sur le plan géopolitique. Ils sont liés par des liens idéologiques à une superpuissance protectrice: Cuba à l'époque partageait l'idéologie du socialisme avec l'Union soviétique. De la même manière aujourd'hui, les «valeurs occidentales» sont partagées par Zelensky et l'Occident.

Fidel Castro. image: AP

A l'époque, les Etats-Unis semblaient réticents au conflit. De son côté, Khrouchtchev pouvait améliorer sa position et revaloriser la réputation de l'Union soviétique. L'Union soviétique lance donc l'«opération Anadyr». En plus d'autres équipements militaires et troupes, des missiles à moyenne portée, dotés d'ogives nucléaires, doivent être déployés à Cuba. Certaines villes des Etats-Unis pouvaient alors être menacées. L'opération devait rester secrète jusqu'à ce que l'Union soviétique ait conclu un accord militaire avec Cuba.

Cependant, le Renseignement américain découvre l'affaire. Les survols d'avion militaires U2 ont notamment permis d'obtenir des preuves. Une crise éclate. Comment les Etats-Unis vont-ils réagir? Quatre scénarios étaient possibles:

Des bombardements ciblés sur les sites de lancement. Des frappes aériennes de grande envergure sur Cuba. Une invasion de l'île. Un blocus.

Les partisans de la ligne dure au sein de l'«Excomm», le comité qui a conseillé le président Kennedy pendant les journées d'octobre 1962, voulaient une invasion. Il faut risquer une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Le mot d'ordre était le suivant:

«Pas de communistes au large de nos côtes !»

Le récit officiel fourni entre autres par le frère du président Robert F. Kennedy dans son livre Thirteen Days était le suivant: Comme le gouvernement américain ne perdait pas son sang-froid tout en restant ferme, le blocus finalement décidé fut un succès. Les Soviétiques retirèrent leurs armes. Le monde a respiré. Aujourd'hui encore, c'est un grand succès pour les frères Kennedy. Ils ont évité la guerre nucléaire. La leçon à tirer de la version officielle est qu'il n'y a pas eu de compromis avec les agresseurs. Ils n'ont jamais empêché une guerre.

Tirer des leçons est tout de même difficile

Il est difficile de tirer un enseignement du passé et de l'appliquer aujourd'hui. En réalité, il faut se demander: qui est qui? Aujourd'hui, la Russie de Poutine est l'agresseur et l'Otan le défenseur de l'Ukraine.

Contrairement à la version officielle, la situation était légèrement différente en 1962. En avril 1961, la CIA a tenté un changement de régime à Cuba, mais la «Brigade 2506», composée principalement de Cubains en exil, a échoué dans sa tentative d'invasion par la Baie des Cochons.

C'était une opération ratée. La CIA a reproché à Kennedy d'avoir refusé d'aller plus loin dans les frappes aériennes.

John F. Kennedy image: AP/AP

La politique agressive des Etats-Unis à l'égard de Castro s'est poursuivie en 1962. On s'attendait même à ce que les Soviétiques fassent quelque chose pour Cuba. La crise de Cuba devint ainsi une confrontation entre trois egos dangereux:

Kennedy voulait venger l'humiliation de la Baie des Cochons.

Khrouchtchev voulait revaloriser le standing de l'Union soviétique.

Castro entrait dans une rage folle: il incitait Khrouchtchev à la guerre nucléaire. C'était l'occasion d'éradiquer l'impérialisme une fois pour toutes.

Vu sous cet angle, le parallèle devrait être établi différemment: Kennedy est Poutine, Khrouchtchev le défenseur du «petit» et la menace nucléaire s'inscrit ainsi dans un tout autre contexte. Le fait que les Etats-Unis aient fait valoir à l'égard de Cuba des prérogatives de «patronage» similaires à celles de la Russie à l'égard de l'Ukraine n'est pas non plus très cohérent.

Un compromis secret a permis de trouver une solution

Ce que l'on peut retenir? La crise de Cuba a finalement été résolue sur la base d'un compromis secret. On sait aujourd'hui que Khrouchtchev a compris qu'il s'était trompé et qu'il n'avait plus qu'à se retirer. La confrontation nucléaire l'effrayait. En tant qu'officier de la Seconde Guerre mondiale, il détestait la guerre. En échange de la garantie, non écrite, que Cuba ne serait pas attaquée, il a ordonné le retrait de ses troupes.

Installation de missiles à Cuba. image: AP Department of Defense

Un point fort qui ne fait pas officiellement partie du compromis est le retrait des missiles de moyenne portée de l'Otan de la Turquie. Cette concession devait rester secrète. Les Kennedy, notamment, y tenaient. La question de savoir si c'était par égard pour la Turquie, partenaire de l'Otan, ou parce que l'on ne voulait pas mettre en péril le mythe de la fermeté, reste ouverte. Sur le plan militaire, l'affaire était de toute façon claire, les missiles devaient être remplacés par des sous-marins Polaris. Les egos ont également joué un rôle lorsque Castro a refusé d'autoriser des inspections sur l'île. Il n'en avait pas besoin. Les missiles et les ogives étaient montrés aux éclaireurs aériens sur les navires et les bombardiers IL-28 obsolètes étaient en fait déjà retirés des stocks de l'Armée rouge.

Le plus grand danger: les pannes que personne n'a vues venir

Les imprévus ou les pannes sont ce qu'il y a de plus dangereux dans la menace nucléaire. Une mauvaise coordination de la doctrine d'intervention avait même eu pour conséquence, à l'époque, de faire craindre qu'un commandant (cubain) dépassé par les événements ne se retrouve en position d'utiliser une arme nucléaire. Que se passerait-il en cas d'abattage accidentel d'un avion-espion par exemple?

Pour la théorie des jeux, la crise de Cuba est considérée comme un exemple type de ce que l'on appelle le «Chicken game». A l'origine, il s'agissait d'une sorte d'épreuve de courage. Deux personnes se fonçaient dessus avec leurs voitures. Celle qui évitait l'autre avait perdu, c'était un «Chicken», un lâche.

Si les deux s'entêtent, c'est la catastrophe et le crash. C'est une affaire d'ego et donc un jeu dangereux. Et on peut ajouter des subtilités: par exemple, si l'un des protagonisets bloque sciemment les commandes avant la course ou rend le frein inutilisable...