Blancpain, fondée en 1735 et qui fait partie du portefeuilles de marques du groupe Swatch, est décrite comme étant la plus ancienne marque horlogère au monde. La manufacture est notamment connue pour ses montres de plongées Fifty Fathoms qui sont vendues à partir de 10 300 francs. (awp/ats)

Ce nouveau partenariat pourrait ressembler à celui lancé en mars 2022 entre Omega et la marque Swatch et qui a donné naissance à la très convoitée Moonswatch. Vendue 250 francs pièce, elle est largement moins onéreuse que le modèle original Omega vendu à partir de 6000 francs.

La société dirigée par Nick Hayek a levé jeudi le voile sur cette nouvelle gamme, dont elle a publié les détails sur son site internet. La nouvelle collection regroupe cinq montres nommées d'après les cinq océans de la planète. Ces montres mécaniques et étanches, dont le prix n'a pas été communiqué, seront vendues à partir de samedi dans des boutiques Swatch sélectionnées. Il s'agit d'une collection non limitée.

