Un nouvel incendie de grande ampleur fait deux morts en Californie

Des pompiers tentent de maîtriser un nouveau feu de forêt mortel en Californie. Image: sda

Les pompiers ont ordonné aux habitants de plus de 3000 foyers d'évacuer leur logement.

Au moins deux personnes sont mortes mardi en Californie et des milliers d'autres ont été évacuées à cause d'un nouvel incendie d'ampleur dans la région de Los Angeles, actuellement soumise à une vague de chaleur. Une autre personne a été brûlée et hospitalisée.

«Le feu s'est propagé très rapidement avant même que les pompiers arrivent sur les lieux» Un porte-parole des pompiers

Plusieurs bâtiments ont également été détruits par cet incendie, qui a démarré lundi près de la ville d'Hemet au sud-est de Los Angeles, et qui a déjà ravagé plus de 1000 hectares en moins de 24 heures. Les écoles des alentours ont été fermées.

La Californie a fait face, comme certaines régions du Nevada et de l'Arizona, à une nouvelle journée de températures extrêmes. Un dôme de chaleur s'est installé sur la région, poussant le mercure à grimper jusqu'à 43 degrés celsius dans certains endroits. Le phénomène doit se poursuivre jusqu'à jeudi.

Réseau électrique déstabilisé

Couplée à la sécheresse dévastatrice qui frappe l'Ouest américain depuis deux décennies, cette chaleur brutale crée les conditions idéales pour des départs de feu. La semaine dernière, un autre incendie, baptisé «Route Fire», avait déjà détruit plusieurs milliers d'hectares dans l'arrière-pays de Los Angeles.

Cette vague de chaleur provoque aussi des perturbations sur le réseau électrique californien. Son régulateur, California ISO, a émis plusieurs alertes pour demander aux ménages de limiter leur consommation de 16h00 à 21h00 afin d'éviter une saturation.

Les Californiens sont ainsi priés d'éviter de recharger leur véhicule électrique sur cette plage horaire, de ne pas régler la climatisation sous 25,5 degrés et de s'abstenir d'utiliser leurs principaux équipements consommateurs d'énergie.

En pleine journée, l'ensemble des panneaux solaires fournissent en général un tiers de l'électricité en Californie. Mais, à la tombée du soleil, l'offre d'énergie photovoltaïque s'interrompt brutalement, laissant les autres sources d'électricité prendre le relais, ce qui pose problème en début de soirée, quand la chaleur de la journée n'est pas encore retombée, poussant la demande via la climatisation.

La semaine dernière, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a levé temporairement des restrictions afin que des centrales électriques fonctionnant aux énergies fossiles puissent produire davantage. (ats/jch)