Avec l'avancée du programme nucléaire iranien, le risque que Téhéran déploie une arme non testée contre Israël est une possibilité qui inquiète les experts. Image: Imago / shutterstock, montage watson

Analyse

«L'Iran pourrait lancer une arme nucléaire non testée sur Israël»

Comment le conflit entre l'Iran et Israël pourrait-il évoluer? Le risque d'une guerre nucléaire est-il réel? Et les Etats-Unis interviendront-ils? L'expert en sécurité Joachim Krause livre son analyse.

Aylin Erol Suivez-moi

Plus de «International»

L'Iran et Israël sont en guerre. Dans quelle mesure le soutien des Etats-Unis à Israël est-il sûr?



«Il me paraît peu probable que les Etats-Unis n'aient rien su à l'avance» Joachim Krause

Ils maintiennent une présence militaire importante dans la région et surveillent étroitement l'espace aérien. Une première attaque sans coordination préalable avec Washington semble donc difficilement concevable. Il est toutefois possible que cette concertation n'ait eu lieu que peu de temps avant l'opération, peut-être quelques jours ou même seulement quelques heures.



Qu'en est-il de la relation entre Israël et les Etats-Unis?

Ces derniers temps, un certain éloignement s'est fait sentir entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Il faut également rappeler que Trump reste, au fond, un isolationniste convaincu. Certes, sa coalition «Make America Great Again» compte dans ses rangs des évangéliques très attachés au soutien d'Israël. Mais elle rassemble aussi de nombreux néoréactionnaires, libertariens et extrémistes de droite qui n'ont aucun lien particulier avec Israël, et qui se demandent:



«Pourquoi devrions-nous nous en mêler? Ce n'est pas notre guerre»

Joachim Krause, directeur émérite de l'Institut de politique de sécurité de l'université de Kiel. Image: dr

A propos de l'expert Joachim Krause est professeur de politique internationale à l'Institut pour la politique de sécurité à l'Université de Kiel, en Allemagne. Ses travaux de recherche portent notamment sur le terrorisme, l'analyse des relations internationales et le conflit au Proche-Orient. Il a également exercé diverses fonctions diplomatiques pour le compte de la République fédérale d'Allemagne et de la Commission spéciale des Nations unies.

Et quelle est la position de Trump?

En quelque sorte, Trump cherche à adopter une position intermédiaire. C'est pourquoi il veut conclure un accord, car cela lui permettrait de résoudre tous ses problèmes d'un coup. Toutefois, ses négociations avec l'Iran n'ont jusqu'ici abouti à rien et, du point de vue israélien, elles n'ont fait que gagner du temps à Téhéran pour poursuivre son programme nucléaire.



«Israël a donc décidé de reprendre la main»

L'offensive en cours à Gaza a déjà fortement entamé le soutien international à Israël. L'Etat hébreu a-t-il donc choisi un moment défavorable pour lancer une attaque contre l'Iran?

D'un point de vue diplomatique, le moment choisi n'est sans doute pas idéal, je le reconnais volontiers. Mais pour Israël, il en va de sa survie. Je pars du principe que les services de renseignement israéliens disposaient d'informations selon lesquelles l'Iran était sur le point de rendre ses armes nucléaires opérationnelles. Dans un tel scénario, l'existence même d'Israël serait menacée. Le pays est trop petit pour pouvoir encaisser ne serait-ce qu'une ou deux frappes nucléaires.



«L'Iran est dirigé par des fanatiques religieux et des criminels: entre leurs mains, l'arme atomique représente un danger pour toute la région»

Quel est l'objectif d'Israël avec cette guerre?

Israël cherche à affaiblir durablement le régime de Téhéran, voire à le faire tomber, si possible. A défaut, l'objectif est de porter un coup si sévère au programme nucléaire iranien que celui-ci mette plus de dix ans à retrouver son niveau actuel. Pour Benyamin Netanyahou, c'est la seule façon de garantir la survie de son pays.



Certains affirment qu'Israël utilise la guerre contre l'Iran pour détourner l'attention de la situation humanitaire à Gaza. Qu'en pensez-vous?

Je trouve cette analyse un peu trop simpliste. D'après ce que je sais, Israël préparait depuis longtemps cette opération aérienne contre l'Iran, avec une préparation minutieuse sur le terrain.

«Sur le plan technique et opérationnel, il n'est ni simple, ni sans risque de mener des frappes aériennes d'une telle ampleur à une telle distance, surtout avec des bombardiers»

Cela nécessite une flotte complète d'avions ravitailleurs et un contrôle total de l'espace aérien. Or, cela n'a été possible que récemment, car, jusqu'à peu, un système de défense antiaérienne russe moderne était déployé en Syrie, ce qui aurait pu empêcher ou au moins compliquer une telle opération. Après la chute d'Assad, la Russie a dû retirer ce système. Par ailleurs, au début de cette année, les Israéliens ont systématiquement détruit la défense aérienne syrienne, éliminant ainsi un facteur de risque supplémentaire.



«Désormais, l'armée de l'air israélienne contrôle entièrement l'espace aérien entre la Méditerranée et Téhéran. D'un point de vue militaire, c'est une position très favorable.»

Certains experts craignent que la guerre ne se termine par un embrasement généralisé au Proche-Orient. Vous aussi?

Je crois que le plus grand danger est celui d'une guerre nucléaire, bien plus préoccupant que l'extension horizontale du conflit à d'autres parties de la région. Comme je l'ai dit, l'Iran est proche de la capacité nucléaire et se sent désormais acculé. Il s'agit de la survie du régime iranien.

«Je pense que Téhéran pourrait être prêt à utiliser une arme nucléaire, même non testée, contre Israël»

Si l'Etat hébreu venait à avoir connaissance de telles préparations, il n'hésiterait pas, en dernier recours, à frapper le régime iranien avec ses propres armes nucléaires. Quand il s'agit de la survie de son peuple, aucune limite ne s'impose à l'usage des armes nucléaires.



«Israël ne laissera jamais se reproduire un second Holocaust»

Quelle est la probabilité réelle d'un déclenchement d'une guerre nucléaire?

Je ne suis pas en mesure d'évaluer cette probabilité avec précision.



«Une guerre nucléaire reste néanmoins un scénario possible. Le fait que Donald Trump ait quitté prématurément le sommet du G7 me laisse penser que l'administration américaine considère ce risque comme réel.»

Le système de défense aérienne israélien «Dôme de fer» intercepte des missiles tirés par l'Iran au-dessus de Tel-Aviv, le 18 juin 2025. Image: EPA

Israël attaque de manière ciblée les infrastructures nucléaires et tue les scientifiques qui y travaillent. Est-il ainsi possible d'éliminer durablement le danger nucléaire que représente l'Iran?

Si le régime reste au pouvoir, Israël ne pourra que repousser le risque nucléaire dans le temps. Il est en effet impossible de détruire l'intégralité du programme nucléaire iranien par des frappes aériennes, notamment l'installation d'enrichissement d'uranium de Fordo.

«Les centrifugeuses y sont enterrées à environ 60 à 70 mètres sous terre et lourdement protégées. Pour les détruire, il faudrait utiliser la bombe américaine GBU-57, capable de neutraliser des installations enfouies jusqu'à 60 mètres de profondeur.»

Mais ce type d'armes ne fait partie que de l'arsenal de l'US Air Force et ne peut être largué qu'à partir de bombardiers B2. Si Donald Trump décidait d'autoriser leur emploi contre les installations de Fordo, ce seraient des pilotes américains qui mèneraient l'opération. Dans ce cas, les Etats-Unis deviendraient officiellement partis au conflit.



Et si Trump décidait de ne pas entrer en guerre?

Il resterait alors à Israël l'option hautement risquée d'une opération commando. Si celle-ci échoue à détruire les installations d'enrichissement d'uranium et à sécuriser l'uranium hautement enrichi, il faut envisager que le régime iranien poursuivra son programme nucléaire. En quelques années, il retrouverait alors son niveau précédent.

«Ce danger nucléaire latent est pour Israël tout à fait inacceptable, et ce, pour de bonnes raisons»

Du moins, tant que le gouvernement à Téhéran affiche clairement pour objectif d'effacer Israël de la carte.



Comment la guerre va-t-elle se poursuivre?

Les Etats-Unis soutiennent actuellement Israël en lui fournissant des avions ravitailleurs et des munitions, ce qui pourrait permettre au conflit de durer encore deux à trois semaines dans les mêmes conditions. Par ailleurs, deux groupes de porte-avions américains sont en route vers la région, envoyant un message clair à la direction iranienne:

«Toute action militaire contre des installations américaines entraînera une riposte sévère»

Washington fait également comprendre au régime iranien qu'il n'a que deux options: abandonner complètement son programme nucléaire ou voir les Etats-Unis s'engager aux côtés d'Israël dans le conflit, avec pour objectif de détruire ce programme. Cette dernière option comporte le risque que le régime des mollahs perde le pouvoir.



«Ce conflit pourrait donc, peut-être, ouvrir la voie à un changement politique en Iran»

A quoi ressemblerait ce changement politique?

Un scénario envisageable serait que la population se soulève contre le régime des mollahs. Mais il est difficile d'en évaluer la probabilité depuis l'extérieur. Les informations que je reçois sont contradictoires.

«Certaines personnes que je connais, et dont la famille vit en Iran, affirment qu'une révolte est imminente»

D'autres, tout aussi bien informées, estiment au contraire que le régime reste solidement en place. La vérité, c'est que nous savons trop peu de choses sur les dynamiques internes à l'Iran.



Et quel serait l'autre scénario susceptible de provoquer un changement de pouvoir?

Au sein de l'élite dirigeante iranienne, différentes factions s'affrontent. Les courants plus modérés pourraient tenter d'écarter les radicaux du pouvoir et de rechercher une solution diplomatique avec la communauté internationale. Cela impliquerait toutefois de mettre à l'écart le «Guide suprême» Ali Khamenei, qui reste inflexible dans ses positions extrémistes. Personne ne peut dire si un tel scénario se réalisera. Mais une issue diplomatique serait envisageable avec une nouvelle direction iranienne.



«Une telle solution devrait toutefois reposer sur un renoncement non seulement aux armes nucléaires, mais aussi aux installations d'enrichissement d'uranium et à l'ensemble du programme nucléaire prétendument "civil" de l'Iran.»

Traduit et adapté par Noëline Flippe