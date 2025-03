L'incendie d'une discothèque fait 59 morts en Macédoine du Nord

Keystone

Un incendie a frappé une discothèque à Kocani, dans l'est de la Macédoine du Nord, dans la nuit de samedi à dimanche, faisant 59 victimes. Les autorités locales poursuivent leurs enquêtes pour déterminer les causes de cette tragédie.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque de l'est de la Macédoine du Nord. 59 personnes ont perdu la vie, a rapporté l'agence officielle MIA.

Selon le ministre de l'Intérieur Pance Toskovski, «35 victimes ont été identifiées. Parmi elles, 31 sont originaires [des villes] de Kocani et Stip. Le nombre de personnes hospitalisées à midi était de 155».

Le ministère de l'Intérieur indiquait, lui, dimanche matin qu'environ 1500 personnes assistaient à un concert de hip-hop.

Le public venu assister au concert, qui a commencé à minuit, était composé surtout de jeunes.

Selon le site d'information SDK, l'incendie s'est déclaré vers 03h00 du matin. SDK affirme aussi que «plus de 100 jeunes ont été blessés», en citant la Direction de la protection et des secours et le Centre de gestion des crises. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux de Kocani et Stip, à 30 km au sud de Kocani.

L'incendie a vraisemblablement été provoqué par l'utilisation d'engins pyrotechnique, indiquent certains médias. (tib/ats)